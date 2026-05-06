Hantavirus mogao bi se proširiti cijelim svijetom? WHO traži 82 putnika leta za Johannesburg

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) hitno traži 82 putnika leta 4Z132, jer su možda bili izloženi opasnom i ponekad smrtonosnom hantavirusu, piše njemački Bild.

Putnike traže zbog opasnosti da će virus proširiti dalje i zaraziti ljude po cijelom svijetu. Simptomi virusa su povišena temperatura, probavne tegobae upala pluća i otežano disanj. Virus se prenosi kontaktom s urinom, izmetom i slinom zaraženih glodavaca. WHO sumnja da je na brodu došlo i do prijenosa s čovjeka na čovjeka.

Dana 25. travnja žena koja je boravila na kruzeru prevezena je s otoka Svete Helene u Južnu Afriku, gdje je u bolnici preminula od posljedica hantavirusa. Njezin suprug i još jedna osoba također su ranije preminuli. Zbog toga WHO sada traži putnike leta 4Z132, jer su i oni možda bili u kontaktu sa zaraženom osobom.

Zrakoplov Embraer 190 kompanije Airlink poletio je sa Svete Helene i sletio u Johannesburg, a kontaktiranje putnika je već započelo. U međuvremenu su s kruzera MV Hondius hitno evakuirane tri osobe, a Kanarski otoci najavili da mu neće dopustiti pristajanje. Zasad je na brodu samo jedan liječnik, ali se očekuje da će se na kruzer ukrcati još dvojica, jer je pomoć prijeko potrebna.