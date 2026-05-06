Obavijesti

News

Komentari 11
OPASAN VIRUS

Hantavirus mogao bi se proširiti cijelim svijetom? WHO traži 82 putnika leta za Johannesburg

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: < 1 min
Hantavirus mogao bi se proširiti cijelim svijetom? WHO traži 82 putnika leta za Johannesburg
Foto: Stringer

Zrakoplov Embraer 190 kompanije Airlink poletio je sa Svete Helene i sletio u Johannesburg

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) hitno traži 82 putnika leta 4Z132, jer su možda bili izloženi opasnom i ponekad smrtonosnom hantavirusu, piše njemački Bild

Putnike traže zbog opasnosti da će virus proširiti dalje i zaraziti ljude po cijelom svijetu. Simptomi virusa su povišena temperatura, probavne tegobae upala pluća i otežano disanj. Virus se prenosi kontaktom s urinom, izmetom i slinom zaraženih glodavaca. WHO sumnja da je na brodu došlo i do prijenosa s čovjeka na čovjeka.

IPAK NIŠTA OD KANARA Brodu na kojem je izbio opasni virus zabranjuju pristanak na Kanarima! Troje preminulih
Brodu na kojem je izbio opasni virus zabranjuju pristanak na Kanarima! Troje preminulih

Dana 25. travnja žena koja je boravila na kruzeru prevezena je s otoka Svete Helene u Južnu Afriku, gdje je u bolnici preminula od posljedica hantavirusa. Njezin suprug i još jedna osoba također su ranije preminuli. Zbog toga WHO sada traži putnike leta 4Z132, jer su i oni možda bili u kontaktu sa zaraženom osobom.

TROJE MRTVIH Španjolska dopustila pristanak kruzera na kojem vlada zaraza hantavirusom na Karibima
Španjolska dopustila pristanak kruzera na kojem vlada zaraza hantavirusom na Karibima

Zrakoplov Embraer 190 kompanije Airlink poletio je sa Svete Helene i sletio u Johannesburg, a kontaktiranje putnika je već započelo. U međuvremenu su s kruzera MV Hondius hitno evakuirane tri osobe, a Kanarski otoci najavili da mu neće dopustiti pristajanje. Zasad je na brodu samo jedan liječnik, ali se očekuje da će se na kruzer ukrcati još dvojica, jer je pomoć prijeko potrebna. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 11
Olimpijski odbor bez natječaja istresao 4,7 mil. eura! Razdvoje nabavu pa je daju jednoj tvrtki
KRAJAČ KROJAČ NABAVE

Olimpijski odbor bez natječaja istresao 4,7 mil. eura! Razdvoje nabavu pa je daju jednoj tvrtki

Od 519 ugovora, samo za dva raspisan natječaj • Pulska tvrtka dobila bar 487.000 eura izravno kroz 26 ugovora rascjepkane nabave • A tek kad vidite kako su se kupovale i koliko platili auti, lopte, majice, šator...
Ovo su rezultati Eurojackpota!
RASTE JACKPOT...

Ovo su rezultati Eurojackpota!

Glavni dobitak 5+2 nije osvojen, kao ni dobitak 5+1. Najveći dobitak u ovom kolu ostvaren je u kategoriji 5+0, gdje su tri dobitnika osvojila po 330.848,90 eura.
USKOK u Novoj Gradiški zbog muljanja na Glazbenom ljetu. Uhitili su i suprugu policajca!
VIŠE UHIĆENIH

USKOK u Novoj Gradiški zbog muljanja na Glazbenom ljetu. Uhitili su i suprugu policajca!

Istraga obuhvaća nekoliko osoba za koje postoji osnovana sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026