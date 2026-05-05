TROJE MRTVIH

Španjolska dopustila pristanak kruzera na kojem vlada zaraza hantavirusom na Karibima

Piše HINA,
WHO tvrdi da bi brod mogao prema Kanarima, Španjolska zasad bez konačne odluke – troje putnika umrlo

Španjolska je pristala da kruzer na kojem se pojavila zaraza hantavirusom pristane na Kanarske otoke, objavila je u utorak Svjetska zdravstvena organizacija (WHO), dok je brod i dalje blokiran na pučini kod Zelenortske Republike u Atlantiku. "Trenutačni plan je da brod nastavi put prema Kanarskim otocima". Španjolske vlasti "naznačile su da će ga prihvatiti kako bi proveli potpunu istragu (...) i, naravno, procijenili rizike za putnike na brodu", izjavila je novinarima u Ženevi Maria Van Kerkhove, vršiteljica dužnosti ravnateljice Odjela za prevenciju i pripremu za epidemije i pandemije pri WHO-u. "Rizik za širu javnost je malen. Ne radi se o virusu koji se širi poput gripe ili covida-19. To je sasvim drugačije", dodala je.

Zaraza na kruzeru, troje umrlo. Zabranjen je iskrcaj putnika: 'Podtip virusa postoji i kod nas'

Prema WHO-u, moguće je da je na brodu došlo do prijenosa virusa među ljudima koji su bili u bliskom kontaktu.

Fokus je sada na evakuaciji dvoje oboljelih putnika, naveo je WHO.

Španjolska "neće donijeti nikakvu odluku" o pristajanju kruzera pogođenog mogućom epidemijom hantavirusa dok se ne analiziraju "epidemiološki podaci", objavilo je u međuvremenu španjolsko Ministarstvo zdravstva, očito proturječući WHO-u.

Troje mrtvih nakon izbijanja hantavirusa na kruzeru. WHO: 'Poduzimamo hitne korake!'

"Ovisno o epidemiološkim podacima prikupljenim na brodu tijekom prolaska kroz Zelenortske Otoke, donijet će se odluka o najprikladnijoj luci pristajanja. Do tada Ministarstvo zdravstva neće donijeti nikakvu odluku, kako smo obavijestili Svjetsku zdravstvenu organizaciju", napisalo je ministarstvo na X-u, nedugo nakon što je WHO naznačio da je Španjolska pristala primiti kruzer na Kanarskim otocima.

Na brodu je oko 150 ljudi nakon što je troje - nizozemski bračni par i njemački državljanin - umrlo, a drugi su se razboljeli, uključujući jednog Britanca koji je napustio brod i liječi se u Južnoj Africi.

Smrtonosna zaraza na kruzeru: Troje je mrtvih, jedan kritično. Putnici su zarobljeni na brodu!

Hantavirus, koji može uzrokovati smrtonosnu respiratornu bolest, prenosi se kada čestice iz izmeta ili urina glodavaca dospiju u zrak. Ne prenosi se lako među ljudima. Za bolest ne postoji specifičan lijek, pa se liječenje temelji na medicinskoj skrbi, uključujući i respiratore u težim slučajevima.

Vlasti Zelenortskih Otoka iz opreza nisu dopustile pristajanje broda MV Hondius pod nizozemskom zastavom.

Opasna bolest na kruzeru: Evo što trebate znati o hantavirusu

WHO je ranije priopćio da je na kruzeru identificirano sedam slučajeva hantavirusa, uključujući dva laboratorijski potvrđena i pet sumnjivih.

Na kruzeru se nalaze većinom britanski, američki i španjolski turisti.

Zaraza na kruzeru, troje umrlo. Zabranjen je iskrcaj putnika: 'Podtip virusa postoji i kod nas'
Zaraza na kruzeru, troje umrlo. Zabranjen je iskrcaj putnika: 'Podtip virusa postoji i kod nas'

Na nizozemskom kruzeru pojavila se zaraza hantavirusom, a jedan od podtipova tog virusa je i mišja groznica, koja se javlja u Hrvatskoj
