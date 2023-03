HBK: Mi nismo mjerodavni za slučaj u Sotinu. Suosjećamo sa žrtvama i izražavamo žaljenje...

Ne samo da su uništili moj život i život moje kćeri zauvijek. Ti zlotvori koji se skrivaju pod okriljem Crkve sad mene nazivaju lažovom i kažu da sam ja za sve kriva! Koriste svoj utjecaj da idu protiv malog čovjeka. Nije ih briga za djecu. Moju je kći Zlatko Rajčevac počeo zlostavljati kad je imala devet godina! Zbog njega se razboljela za cijeli život. Ogorčena sam, ali neću stati. Sve će sad preuzeti moj odvjetnik, tužit ću. Moja kći spremna je progovoriti o svemu. Do sada nije bila. Žao mi je što odmah nisam shvatila s kim imam posla, ali vjernica sam cijeli život, vjerovala sam u ljude kao u Boga, ogorčeno je našoj novinarki Danijeli Mikoli ispričala majka jedne od djevojčica koje je, od 2000. do 2015., seksualno zlostavljao i iskorištavao sad već pokojni svećenik Zlatko Rajčevac, koji je većinu svoje svećeničke karijere službovao u Sotinu i Opatovcu nedaleko od Vukovara.

Upravo je ondje, svjedočili su svojedobno roditelji pet djevojčica koje su ministrirale svećeniku tijekom mise, Rajčevac koristio naivnost i strahopoštovanje djevojčica, koje je neprimjereno dirao, pokazivao im gole slike i prijetio pištoljem. Kad su to otkrili roditelji, pisali su biskupu Đuri Hraniću, koji ih je i primio na razgovor 2016. obećavši da će provesti istragu i maknuti svećenika iz župe Sotin.

No ne samo da nije učinio ništa u vezi s tim nego ga je još i zaštitio. Ostavio ga je kao službujućeg svećenika u toj istoj župi praktično sve do smrti, 2021. i pokopao ga uz riječi kako se radilo o poštenom i dobrom svećeniku kojeg su neki vjernici pokušali ocrniti. Sve je to ovih dana opet došlo ponovno u interes javnosti, nakon što je prozvani Đuro Hranić, zabrinut zbog prijave za zataškavanje zločina koja je došla protiv njega u Vatikan, sazvao tiskovnu konferenciju u Đakovu i istaknuo kako Rajčevcu nikad nije dokazano ono za što su ga teretili te se pokušavao opravdati zašto on sam nije učinio ništa, odnosno nije prijavio svećenika policiji, što mu je bila i dužnost.

Hranić ga brani na presici

- Župnik je umro niti da je bio osuđen, a niti oslobođen od optužbi. Solidariziramo se i suosjećamo s potencijalnim žrtvama, roditeljima i ponizno ih molimo za oproštenje, ukoliko smo ih prouzročili. Stidimo se i osuđujemo ponašanje ako je zaista počinio to, no budući da je optužnica samo podignuta te da nije došlo do pravomoćne presude, još uvijek nemamo pravo proglašavati ga krivim i nazivati ga pogrdnim imenima, poput seksualnog grabežljivca, seksualnog predatora... - rekao je na presici Hranić, Đakovačko-osječki nadbiskup , koji je prema pisanju tjednika Novosti, znao za sada pokojnog svećenika pedofila iz vukovarskog nasilja Sotin, ali 14 mjeseci nije poduzeo ništa.

Dok je trajala policijska istraga, Hranić je pokojnom Rajčevcu produžio svećenički mandat, premda je ovaj imao sve uvjete za redovno umirovljenje, pišu Novosti.

Vukovarski sud je na koncu potvrdio optužnicu protiv njega za zlostavljanje pet maloljetnica, ali suđenje nikad nije održano zato što je Rajčevac 2021. godine preminuo. On je negirao optužbe, a njegov odvjetnik tvrdio da se njima nastoji baciti ljaga na Katoličku crkvu u Hrvatskoj.

O cijelom sramotnom slučaju iz Sotina sad su se iz Hrvatske biskupske konferencije očitovali za N1.

Nismo mjerodavni

"Hrvatska biskupska konferencija nije mjerodavna za konkretne slučajeve poput onoga koji ste spomenuli u svojem upitu, nego su za sve takve slučajeve mjerodavni mjesni biskupi i pojedina tijela Svete Stolice. Ali Hrvatska biskupska konferencija izražava duboko žaljenje i suosjećanje sa žrtvama nasilja koje je počinila bilo koja crkvena osoba i osuđuje svaki takav čin. Uz to, na tragu nastojanja i preporuka sveopće Crkve predvođene papom Franjom donijela je sve potrebne preporuke i smjernice kako bi se unaprijedila prevencija i spriječilo takve slučajeve. I još želimo istaknuti da žrtva uvijek mora biti u središtu u smislu empatije i svekolike pomoći kako bi, koliko je moguće, mogla nadići tešku traumu”, naveli su iz HBK-a za N1.

