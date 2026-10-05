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'Uništili su DSHV'

Hrvati u Srbiji bez kandidata na izborima, Žigmanov i Vojnić prebacuju odgovornost

Piše HINA,
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Hrvati u Srbiji bez kandidata na izborima, Žigmanov i Vojnić prebacuju odgovornost
Osijek: Predstavljanje knjige autora Tomislava Žigmanova "Intime rasapa“ | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
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Hrvatska zajednica u Srbiji suočava se s ozbiljnim političkim previranjima jer će DSHV prvi put biti bez svojih kandidata na parlamentarnim izborima, dok se vođa stranke Tomislav Žigmanov i predsjednica HNV-a Jasna Vojnić optužuju za trenutnu situaciju.

Hrvati u Srbiji neće imati nijednog kandidata na parlamentarnim izborima za što Tomislav Žigmanov, čiji je predsjednički mandat u Demokratskom savezu Hrvata u Vojvodini (DSHV) istekao prošle godine, optužuje svoje protivnike u zajednici, dok predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća (HNV) Jasna Vojnić odbacuje optužbe i odgovornost pripisuje upravo Žigmanovu. „Po prvi puta u svojoj povijesti, DSHV neće biti zastupljen ni na jednoj izbornoj listi niti će imati svoje kandidate“, navodi se u priopćenju press službe stranke bliske Žigmanovu i odbacuje krivnja za takav razvoj događaja.

Odgovornost se pripisuje „strukturama i snagama unutar hrvatske zajednice koje su posljednje dvije godine radile na razaranju institucionalnog okvira DSHV-a“, i stvaranju političke alternative pod nazivom Hrvatska nacionalna vizija.

Proziva se predsjednica HNV-a i zastupnica u Hrvatskom saboru Jasna Vojnić, tvrdeći da je „u svojemu naumu uništenja renomirane hrvatske političke stranke“ imala potporu ključnih institucija i diplomatskih predstavnika Hrvatske u Srbiji.

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Vojnić je u priopćenju za javnost takve tvrdnje odbacila, istaknuvši da Žigmanov odgovornost za stanje u vlastitoj stranci pokušava prebaciti na druge.

„Činjenica je da je Tomislavu Žigmanovu mandat predsjednika DSHV-a istekao 16. srpnja 2025. godine, a unutarstranački izbori od tada nisu bili raspisani. To nije učinila Jasna Vojnić niti bilo tko izvan DSHV-a“, navela je.

Dodala je da odgovornost za funkcioniranje političke stranke prvenstveno pripada njezinu vodstvu te da DSHV-u, prema njezinu mišljenju, nitko izvana nije oduzeo pravo sudjelovanja na izborima.

Navela je kako „ovo više nije samo pitanje DSHV-a niti jednih parlamentarnih izbora“, jer se sukob u stranci sve više prenosi na ljude, institucije i projekte hrvatske zajednice.

„Ako se ovakav smjer nastavi, posljedice neće snositi Tomislav Žigmanov ni Jasna Vojnić. Snosit će ih hrvatska zajednica u Srbiji još godinama“, zaključila je čelnica HNV-a, i pozvala institucije u Hrvatskoj da „ozbiljno shvate“ trenutačno stanje u hrvatskoj zajednici.

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Sukob u DSHV-u traje dulje od godinu dana, a obilježili su ga međusobni prijepori oko legitimiteta stranačkog vodstva i zahtjevi dijela vodstva za održavanjem unutarstranačkih izbora.

Dio vodstva DSHV-a, među njima zamjenik predsjednika Goran Kaurić, osporava Žigmanovljev mandat i traži održavanje izborne skupštine, dok Žigmanov odbacuje takve prigovore i sukobe u stranci tumači kao posljedicu vanjskog utjecaja i pokušaja nezakonitog djelovanja protiv DSHV-a.

Istodobno, Žigmanov i dalje obnaša dužnost potpredsjednika Pokrajinske vlade Vojvodine, koju predvodi vladajuća Srpska napredna stranka Aleksandra Vučića (SNS).  

U Srbiji se 25. listopada održavaju parlamentarni izbori u kojima će sudjelovati 17 proglašenih izbornih lista, od kojih sedam imaju status lista nacionalnih manjina.

Od 2000. DSHV je na parlamentarne izbore izlazio u koalicijama, i to uglavnom sa strankama građanske orijentacije, a na prethodnim 2023. sa bošnjačkom Strankom pravde i pomirenja (SPP).

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