HDZ napao Tomaševića i Kekin: 'Oni koji zabranjuju mašu bez problema zastavom Jugoslavije'

Zastupnici HDZ-a u zagrebačkoj Gradskoj skupštini kritizirali su u subotu gradsku vlast i nahvalili šefa Andreja Plenkovića. U priopćenju poručuju da se, dok se predsjednik Vlade Andrej Plenković bavi “stvarnim pitanjima života u Hrvatskoj - gospodarstvom, plaćama, sigurnošću i slobodom izbora građana”, gradska vlast predvođena platformom Možemo i SDP-om, koji nastupaju u koaliciji “Budi normalna Hrvatska”, bavi zabranama i ideologijom.

- Govore o toleranciji, a u praksi zabranjuju - poručili su.

Posebno su se osvrnuli na rasprave vezane uz koncerte i javna okupljanja, postavljajući pitanje je li problem, kako navode, u Marku Perkoviću Thompsonu ili u nezadovoljstvu mladih u Zagrebu zbog “dvostrukih kriterija, zabrana i dociranja”.

- Dosta im je zabrana slavljenja hrvatske države, nametanja krivnje zbog Domovinskog rata i poruka da je njihovo domoljublje nepoželjno - stoji u priopćenju HDZ-ovih zastupnika.

Kritizirali su i, kako tvrde, toleriranje jugoslavenskih simbola, uz ocjenu da je “apsurdno da se bez problema maše jugoslavenskom zastavom, pod kojom je izvršena agresija na Republiku Hrvatsku, dok se istodobno problematiziraju hrvatske zastave i pjesme”.

U tom kontekstu prozvali su gradonačelnika Tomislava Tomaševića i saborsku zastupnicu Ivanu Kekin, navodeći da nemaju problem s tim simbolima, ali imaju s “mladima koji ne misle kao oni”.

- To nije tolerancija, nego ideološka isključivost - poručuju iz HDZ-a te zaključuju da Zagrebu “treba zakon, pluralizam i poštovanje istine o tome kako je Hrvatska nastala – u Domovinskom ratu”.