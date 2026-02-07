Obavijesti

News

Komentari 0
NASTAVLJAJU SE OBRAČUNI

HDZ napao Tomaševića i Kekin: 'Oni koji zabranjuju mašu bez problema zastavom Jugoslavije'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
HDZ napao Tomaševića i Kekin: 'Oni koji zabranjuju mašu bez problema zastavom Jugoslavije'
Zagreb: Marko Perković Thompson nastupio na svečanom dočeku hrvatske rukometne reprezentacije | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Gradonačelnik Tomislav Tomašević i Ivana Kekin nemaju problem s tim simbolima. Ali imaju problem s hrvatskim zastavama, pjesmama i mladima koji ne misle kao oni, poručili su HDZ-ovci u subotu

Admiral

Zastupnici HDZ-a u zagrebačkoj Gradskoj skupštini kritizirali su u subotu gradsku vlast i nahvalili šefa Andreja Plenkovića. U priopćenju poručuju da se, dok se predsjednik Vlade Andrej Plenković bavi “stvarnim pitanjima života u Hrvatskoj - gospodarstvom, plaćama, sigurnošću i slobodom izbora građana”, gradska vlast predvođena platformom Možemo i SDP-om, koji nastupaju u koaliciji “Budi normalna Hrvatska”, bavi zabranama i ideologijom.

- Govore o toleranciji, a u praksi zabranjuju - poručili su.

ČAVOGLAVE I TUĐMAN FOTO Thompson u Rijeci: 'Ovom gradu i županiji treba Isus'; Jedan priveden na koncertu
FOTO Thompson u Rijeci: 'Ovom gradu i županiji treba Isus'; Jedan priveden na koncertu

Posebno su se osvrnuli na rasprave vezane uz koncerte i javna okupljanja, postavljajući pitanje je li problem, kako navode, u Marku Perkoviću Thompsonu ili u nezadovoljstvu mladih u Zagrebu zbog “dvostrukih kriterija, zabrana i dociranja”.

- Dosta im je zabrana slavljenja hrvatske države, nametanja krivnje zbog Domovinskog rata i poruka da je njihovo domoljublje nepoželjno - stoji u priopćenju HDZ-ovih zastupnika.

Kritizirali su i, kako tvrde, toleriranje jugoslavenskih simbola, uz ocjenu da je “apsurdno da se bez problema maše jugoslavenskom zastavom, pod kojom je izvršena agresija na Republiku Hrvatsku, dok se istodobno problematiziraju hrvatske zastave i pjesme”.

O DOČEKU RUKOMETAŠA Mateša: 'Da sam premijer sada, i ja bih organizirao doček s Thompsonom kao Plenković'
Mateša: 'Da sam premijer sada, i ja bih organizirao doček s Thompsonom kao Plenković'

U tom kontekstu prozvali su gradonačelnika Tomislava Tomaševića i saborsku zastupnicu Ivanu Kekin, navodeći da nemaju problem s tim simbolima, ali imaju s “mladima koji ne misle kao oni”.

- To nije tolerancija, nego ideološka isključivost - poručuju iz HDZ-a te zaključuju da Zagrebu “treba zakon, pluralizam i poštovanje istine o tome kako je Hrvatska nastala – u Domovinskom ratu”.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Puca kraljica, ali i Kolinda! Evo kako se snalazi s oružjem
DOBRO CILJA!

FOTO Puca kraljica, ali i Kolinda! Evo kako se snalazi s oružjem

Nizozemska vojska ima novu dobrovoljku, kraljicu Maximu. Nije Maxima jedina koja zna baratati oružjem, naša bivša predsjednica Kolinda ima velikog iskustva s time...
Milinović nakon operacije: 'Izvadili su mi pločicu, zaradio sam je na pisti u Španjolskoj'
DOBIO JU JE NA POKLON

Milinović nakon operacije: 'Izvadili su mi pločicu, zaradio sam je na pisti u Španjolskoj'

Uspješno su ga operirali i uklonili mu metalnu pločicu iz ključne kosti, koju je zadobio nakon pada na motociklističkoj pisti u Španjolskoj prije godinu dana
Kutleša napao Ustavni sud jer je dijete koje je rodila surogat majka dobilo rodni list
NADBISKUP SE NE SLAŽE

Kutleša napao Ustavni sud jer je dijete koje je rodila surogat majka dobilo rodni list

Možemo se pitati o kakvome identitetu govorimo kad je temeljno ljudsko dostojanstvo pogaženo svođenjem djeteta na proizvod po narudžbi, a žene na utrobu za iznajmljivanje, rekao je nadbiskup Dražen Kutleša

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026