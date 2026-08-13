HDZ-ovci: Otpad u Gospiću treba sanirati brzo, bez širenja panike

Saborski zastupnici HDZ-a Ante Sanader i Maksimilijan Šimrak u četvrtak su poručili da će država što prije sanirati nezakonito odloženi otpad u Gospiću, uz naglasak na zaštitu zdravlja stanovništva, optuživši oporbu za širenje panike i politiziranje problema.

Šimrak je rekao da su sve nadležne institucije i resori dobili uputu da se u što kraćem roku, uz poštivanje zakonske procedure, pristupi sanaciji nezakonito odloženog otpada i onečišćenja tla.

"Nećemo ništa umanjivati, nego idemo prema tome da se brzo, efikasno i na adekvatan način postupa u skladu s pravilima struke, znanstvenim mjerenjima i stručnim analizama, uz jasan prioritet, a to je zaštita zdravlja ljudi koji žive na tom području i potpuna sanacija same lokacije", rekao je Šimrak.

Istaknuo je da prema dosadašnjim nalazima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo nema dokaza da je voda iz vodoopskrbnog sustava onečišćena niti da je ugroženo zdravlje ljudi.

Najavio je da će se od HZJZ-a zatražiti proširenje ispitivanja vode na području Gospića te pojačan nadzor sve dok se onečišćenje i rizik u potpunosti ne uklone.

Šimrak je također rekao da DORH provodi istragu protiv osoba za koje postoji sumnja da su počinile kazneno djelo protiv okoliša.

"To je posljedica nezakonitih aktivnosti pojedinaca i očekujemo da svi oni koji su bili odgovorni za ovu situaciju budu procesuirani i na kraju kažnjeni", rekao je.

Član saborskog Odbora za zaštitu okoliša Ante Sanader rekao je da se zaštitom okoliša bavi 30 godina te da u ovakvim situacijama treba postupati "trezveno, razumno, racionalno i bez stvaranja panike".

"Moramo u ovoj situaciji prvo uvažavati struku. Struka mora reći što i na koji način to najbolje napraviti", rekao, dodajući da političari ne mogu davati stručna mišljenja.

Govoreći o sutrašnjoj sjednici saborskog Odbora za zaštitu okoliša, Sanader je rekao da su na sjednicu pozvane ministrica zaštite okoliša i ministrica zdravstva, a da su zatražili i dolazak drugih nadležnih osoba, među kojima ravnatelja Fonda za zaštitu okoliša, župana, gradonačelnika Gospića i glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića.

"Želimo čuti od glavnog državnog odvjetnika što se radi u kaznenopravnom smislu, tako da možemo znati ukupnu situaciju koja se događa na tom odlagalištu", rekao je.

Kritizirao je predsjednicu Odbora Dušicu Radojčić, tvrdeći da nije konzultirala članove Odbora pri sazivanju sjednice i da nije prihvatila njihov prijedlog da se pozovu i drugi relevantni sudionici.

Sanader je pritom prozvao i platformu Možemo, tvrdeći da se njezini predstavnici bave problemima diljem Hrvatske umjesto problemom otpada u Zagrebu.

"Vidjeli smo platformu Možemo kako ona to rješava u Zagrebu. Na tome je dobila izbore, kako će oni riješiti probleme Jakuševca. Vidjeli ste gdje je to završilo", rekao je.

Sanader je ustvrdio da Vlada radi na rješavanju problema različitih odlagališta u Hrvatskoj te podsjetio na sanaciju lokacija u Varaždinu i Biljanima Donjim.

"Vlada je odgovorna i predsjednik Vlade i naši ministri koji su odgovorni za ovaj resor će, kao i uvijek do sada i u svim krizama, riješiti ovaj problem na zadovoljstvo građana Gospića", poručio je.