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SJEDNICA U PETAK

Iz Odbora za okoliš pozvali su i Turudića na sjednicu u Gospić

Piše HINA,
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Iz Odbora za okoliš pozvali su i Turudića na sjednicu u Gospić
Godinu dana nakon otkrivanja 35 tisuća tona otpada u Gospiću | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
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Potpredsjednik Odbora Željko Lacković obavijestio je glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića da je osam članova od predsjednice Odbora Dušice Radojčić zatražilo da mu se uputi službeni dopunski poziv.

Osam članova saborskog Odbora za zaštitu okoliša i prirode zatražilo je da se glavni državni odvjetnik Ivan Turudić pozove na sjednicu Odbora u petak u Gospiću, jer smatraju da rasprava o okolišnim i zdravstvenim rizicima te sanaciji može otvoriti i pitanja kaznenopravne odgovornosti.

Potpredsjednik Odbora Željko Lacković obavijestio je glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića da je osam članova od predsjednice Odbora Dušice Radojčić zatražilo da mu se uputi službeni dopunski poziv. Navode da očekivana rasprava uključuje i pitanja koja mogu imati kaznenopravni aspekt pa žele od glavnog državnog odvjetnika dobiti informacije, mišljenje i odgovore iz djelokruga DORH-a.

Zahtjev su, uz Lackovića, poduprli Marija Selak Raspudić, Ante Sanader, Ljubomir Kolarek, Željko Glavić, Damir Mandić, Tomislav Josić i Pero Ćosić. Potpisnici ističu da njihov zahtjev ne znači uvođenje nove točke dnevnog reda, nego traže Turudićevo sudjelovanje u već predloženoj raspravi.

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Ako predsjednica Odbora prije sjednice ne uputi dopunski poziv, osam članova najavljuje da će na početku sjednice zatražiti da se prijedlog formalno stavi na odlučivanje Odboru. Turudiću su zato, zbog kratkog roka do sjednice, već poslali obavijest o zahtjevu, uz napomenu da ona sama po sebi nije službeni poziv Odbora.

Lacković je predložio i sudjelovanje ličko-senjskog župana Ernesta Petryja, gospićkog gradonačelnika Darka Milinovića, direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luke Balena, ravnatelja HZJZ-a Krunoslava Capaka i predstavnika Državnog inspektorata. Za treću točku predložio je i ministra pravosuđa Damira Habijana radi pojašnjenja izmjena Kaznenog zakona kojima je uvedeno kazneno djelo ekocida. 

Predsjednica saborskoga Odbora za zaštitu okoliša i prirode Dušica Radojčić sazvala je 32. sjednicu Odbora zbog izvanredne situacije povezane s nezakonitim odlagalištem opasnog otpada u krugu bivšeg PPK Velebit u Gospiću. 

Kako se navodi u najavi sjednice, razlog sazivanja su nalazi o znatnoj kontaminaciji tla i podzemnih voda, utvrđenoj vještačenjem zaštite okoliša provedenim u sklopu USKOK-ove istrage. Kao izvjestitelji su predloženi Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije i Ministarstvo zdravstva.

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