HDZ: Pobjegao je iz sabornice, Grmoja se pokazao kao slabić

Na press konferenciji koju je HDZ sazvao na temu incidenta između premijera Andreja Plenkovića i zastupnika Mosta Nikole Grmoje, HDZ je pozvao na smirivanje tenzija, ali i optužio Grmoju za incidente i destruiranje rada Sabora.

Ponovili su da premijer nije krenuo u fizički obračun s Nikolom Grmojom.

Reakcija Nikole Grmoje pokazuje frustraciju Mosta jer im je politički rejting posljednjiih mjeseci, pa rekao bih i godinu dana, na granici izbornog praga od pet posto. Most se ne može oporaviti od razrješenja koje je pripremila tajnica Vlade. Ima ona kletva 'imao pa nemao, to se dogodilo', kazao je Branko Bačić.

- Mi u HDZ-u nismo nikad pisali prijave. A nisam siguran da na uvrede za veleizdaju koje je jučer uputio Grmoja ne zavređuje angažman državnog odvjetnika - dodao je.

- Iz dana u dan sipaju uvrede, klevete, u prvom redu prema nama saborskim zastupnicima i članovima Vlade. I u saborskoj raspravi i komunikaciji mora postojati granica koju ne smijemo prijeći. Pozivam kolege iz Mosta da u svojoj komunikaciji zadrže dignitet u obraćanju. Pozivam još jednom da smirimo tenzije. Kada sami uzimamo pravdu u svoje ruke, bojim se da to ne prijeđe izvan Sabora na ulice. Bojim se da klevetanje kao jučerašnje postane fizičko nasilje. A toga ima, svjedoci smo da se to događa u demokratskim državama - istaknuo je.

Josip Borić je u svojem obraćanju podsjetio na tri događaja u posljednja dva mjeseca koji su se u posljednje vrijeme obilježila rad Sabora. Provodim u Saboru svaki dan i znam što se tamo događa i kad ima kamera i kad nema kamera - kazao je Borić.

- Prvo podsjećam na sukob Zekanovića i Grmoje, drugi događaj početkom prosinca došlo je do pokušaja zauzimanja saborske govornice od strane nekolicine zastupnika oporbe tijekom rasprave o poljoprivrednom zemljištu koju je organizirao Nikola Grmoja i napokon ovo što se dogodilo između Grmoje i premijera Plenkovića - kazao je Borić.

Optužbe koje je iznio nisu točne, dodao je.

- Ne libe se prozivati, lagati, izmišljati događaje i konstruirati događaje kako bi opravdali svoje ponašanje. Tome smo svjedočili jučer. Nedostatak kućnog odgoja, nepoštivanje funkcije predsjedavajućeg... Oni se dižu kada oni žele govoriti, oni vrijeđaju kad oni to žele, pravdajući to slobodom govora jer izvršna vlast može samo slušati. To sve je eksaliralo jučerašnjim događajima - tvrdi.

Strenja Linić je prva počela dobacivati o Savudriji

- Takva je konstrukcija da sam ja nešto dobacivao kolegici Strenja Linić pa da je onda on njoj stao u obranu. To nije istina. Kolegica Strenja Linić je dobacivala priču o Savudriji, o Sloveniji i odnosima Hrvatske i Slovenije, a ja sam nju pitao samo što ste vi napravili po tom pitanju za Republiku Hrvatsku kad govorimo o Savudriji i Sloveniji. To je jedna istina. Nitko nije spominjao Domovinski rat ili sudjelovanje bilo koga u Domovinskom ratu - istaknuo je.

Na to da ja nisma, samo ću reći četiri informacije - imam status branitelja, pripadnik sam 203. brigade PZO, dakle protuzračne obrane, riječko ratište kraj 1994. i dio 1995. godine i to mogu dokazati pa se može vidjeti da taj gospodin (misleći na Grmoju) konstruira laži - rekao je Borić.

- Hrvatska je stalno prisutna i stalno sudjeluje na sastancima Europske unije, aktivna je kada je tema ulazak Republike Srbije u Europsku uniju, o tome uredno izvještava i članice Europske unije i predsjednicu, izjavio je.

- Verbalne akrobacije Nikole Grmoje završile su njegovim bijegom iz sabornice, pokazao se kao slabić. Ovo što je jučer kulminiralo izgovaranjem kleveta Nikole Grmoje na račun premijera nadam se da je zadnja stepenica - istaknula je Sunčana Glavak.

- Nemojmo izvrtati teze. Ovo je bila optužba za veleizdaju hrvatske Vlade, to je vrlo ozbiljna optužba. Nikol Grmoja nije sjeo, ostao porazgovarati. Pobjegao je - istaknula je Glavak.