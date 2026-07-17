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Polugodišnje izvješće

HDZ prvi po donacijama, a čak 12 njih bez ijednog eura...

Piše Tea Kvarantan Soldatić,
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HDZ prvi po donacijama, a čak 12 njih bez ijednog eura...
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storyeditor/2026-07-15/PXL_070726_154905667.jpg | Foto: Patrik Macek/Pixsell
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Možemo! je dobio 36.000, HNS 16.600, SDP 1300, a HDZ gotovo 102.000 eura

Svih 20 parlamentarnih stranaka u zakonskom je roku Državnom izbornom povjerenstvu (DIP) dostavilo izvješća o donacijama primljenima u prvoj polovici ove godine. Podaci pokazuju da je HDZ ponovno uvjerljivo predvodnik po prikupljenim donacijama, dok čak 12 parlamentarnih stranaka nije primilo ni jedan euro.

HDZ je od donatora prikupio oko 102.000 eura, što je više nego što su zajedno prikupile sve ostale parlamentarne stranke. Stranka je Državnom izbornom povjerenstvu podatke dostavila među prvim parlamentarnim strankama. Ukupna dopuštena vrijednost donacija koje pravna osoba može dati jednoj političkoj stranci tijekom godine iznosi 26.544,56 eura, a fizičke osobe mogu donirati najviše 3981,68 eura. Najveći HDZ-ov donator u prvih šest mjeseci ove godine je križevačka građevinska tvrtka Radnik, koja je stranci uplatila 26.000 eura. Dugogodišnji je donator HDZ-a, a najveći pojedinačni suvlasnik i predsjednik Uprave te građevinske tvrtke je Mirko Habijanec. Tvrtka je poznata po donacijama još u vrijeme Ive Sanadera i Jadranke Kosor, a donirala je i kampanje Kolinde Grabar-Kitarović i Dragana Primorca, čiji je bio najveći pojedinačni donator. Drugi najveći donator HDZ-a je tvrtka Agropromet iz Kusijevca kraj Gornje Rijeke, koja je stranci uplatila 12.000 eura.

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Na drugom je mjestu stranka Možemo! s oko 36.000 eura, slijedi HNS sa 16.600 eura, HSS s nešto više od 3000 eura, DOMiNO s 3000 eura, HSU s 2500 eura, Centar s 1850 eura i SDP s oko 1300 eura.

Donacije su prijavile i neke izvanparlamentarne stranke. Odlučnost i pravednost Karoline Vidović Krišto prikupila je gotovo 4000 eura, Radnička fronta više od 1200 eura, Jedino Hrvatska! Tomislava Jonjića oko 1300 eura, Republika Damira Vanđelića 2000 eura, od čega je 1900 eura uplatio sam Vanđelić, dok je Nezavisna lista Pavla Kalinića prijavila 450 eura donacija koje je uplatio Kalinić.

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S druge strane, bez ijedne donacije ostalo je čak 12 parlamentarnih stranaka. To su DOISIP Dalije Orešković, HSLS, Domovinski pokret, Glas, Hrvatska demokršćanska stranka, Hrvatski suverenisti, IDS, Most, Nezavisni, SDSS, NPS i stranka Darija Zurovca. Donacije nisu primile ni brojne izvanparlamentarne stranke, među kojima su HSP, HSP AS, HSP 1861, BM 365, HGS, Reformisti, LiPO, Nezavisna lista Nenada Paniana, Socijaldemokrati i Damir Bajs NL.

Iako su sve parlamentarne stranke ispunile zakonsku obvezu, DOISIP Dalije Orešković je izvješće dostavio tek dvadesetak minuta prije isteka roka. 

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