Obavijesti

News

Komentari 1
KRITIKA GRADONAČELNIKU

HDZ: Tomašević partizanskim pjesmama namjerno polarizira građane i odvlači fokus s afera

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
HDZ: Tomašević partizanskim pjesmama namjerno polarizira građane i odvlači fokus s afera
Zagreb: Predstavljen program festivala Zagreb Classic | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Zagrebački HDZ prozvao je u subotu zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića da organiziranjem Koncerta partizanske pjesme namjerno ideološki polarizira građane

Zagrebački HDZ prozvao je u subotu zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića da organiziranjem Koncerta partizanske pjesme namjerno ideološki polarizira građane, koristeći ideologiju kao sredstvo za odvlačenje fokusa s korupcijskih afera i neriješenih problema u gradu.

PLAKATI NA TRGU FOTO Tomašević u zatvorskoj majici, Muzemo umjesto Možemo. Pogledajte scene
FOTO Tomašević u zatvorskoj majici, Muzemo umjesto Možemo. Pogledajte scene

Koncert partizanske pjesme u prigodi Dana antifašističke borbe i obilježavanja 85. obljetnice početka Narodnooslobodilačke borbe Hrvatske danas u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog organiziraju Grad Zagreb i Savez antifašista.

Iz HDZ-a su poručili da Tomašević opet dijeli Hrvate i vraća nas u totalitarnu prošlost. Ističu da temelj suvremene hrvatske države nije komunistički totalitarni režim, nego Domovinski rat - pobjednički, oslobodilački i obrambeni rat hrvatskog naroda.

- Upravo stoga neshvatljivo je da Tomaševićeva vlast zabranjuje doček brončanih hrvatskih rukometaša na Trgu i koncerte Marka Perkovića Thompsona, dok istodobno bez zadrške promovira simbole totalitarnih režima - kažu u zagrebačkom HDZ-u.

ŠTO SE DOGAĐA? TAJNI PAKT PLENKI-SENF Zašto je na kraju dramatično propao? 'Dio HDZ-a vidi neke prednosti'
TAJNI PAKT PLENKI-SENF Zašto je na kraju dramatično propao? 'Dio HDZ-a vidi neke prednosti'

Zagreb bi, naglašavaju, kao suvremeni europski grad trebao dostojanstveno obilježavati Europski dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima.

- Umjesto toga, on je pod vlašću Platforme i Partije postao grad zabranjenog domoljublja i promocije totalitarnog nasljeđa - poručili su.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
KRVAVO UBOJSTVO U ZAGREBU Slučaj je zapeo zbog pretresa!
LIKVIDACIJA U MARKUŠEVCU

KRVAVO UBOJSTVO U ZAGREBU Slučaj je zapeo zbog pretresa!

Andreu (29) i Marijana (38) ubio je Matija Mašala. Pomagao mu je Fran Radinović. Sve je naručio Andrej Bajac. Još se čeka potvrda optužnice
VIDEO Navijači BiH i Hrvatske sukobili se u Novom Travniku: 'Sve je eskaliralo u sekundi!'
POLICIJA SPRIJEČILA NEREDE

VIDEO Navijači BiH i Hrvatske sukobili se u Novom Travniku: 'Sve je eskaliralo u sekundi!'

NOVI TRAVNIK Navijači BiH izašli su na ulice proslaviti veliki bod protiv domaćina Kanade na SP-u (1-1). Dok su prolazili kraj kafića u kojem su bili hrvatski navijači, situacija je eskalirala. Poletjela je i baklja...
Od utorka nove cijene goriva!
POGLEDAJTE ŠTO VAS ČEKA

Od utorka nove cijene goriva!

Cijene bi trebale vrijediti od utorka, nakon što Vlada na telefonskoj sjednici i službeno odredi koliko će one iznositi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026