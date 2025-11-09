Obavijesti

News

Komentari 7
VELIKA IZLAZNOST

HDZ u Đakovu osvojio 10 od 19 mandata, a SDP gubi vijećnika

Piše 24sata, HINA,
Čitanje članka: < 1 min
HDZ u Đakovu osvojio 10 od 19 mandata, a SDP gubi vijećnika
Foto: Patrik Macek/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Na prijevremenim izborima za Gradsko vijeće Đakova HDZ je, prema neslužbenim rezultatima, osvojio 10 od 19 mjesta.

U Đakovu su održani ponovljeni izbori, nakon što sredinom kolovoza niti u trećem pokušaju nije uspjelo formiranje vijećničke većine.

Gradonačelnik i nositelj HDZ-ove liste Marin Mandarić proglasio je apsolutnu pobjedu stranke u nedjelju navečer u stranačkom stožeru. Prema neslužbenim rezultatima, HDZ je osvojio 10 od ukupno 19 mandata u Gradskom vijeću, dva više nego na izborima u svibnju.

KONFERENCIJA ZA NOVINARE Nepravilnosti na izborima? SDP podnio tužbu Europskom sudu i kaznenu prijavu DORH-u
Nepravilnosti na izborima? SDP podnio tužbu Europskom sudu i kaznenu prijavu DORH-u

Koalicija Zajedno za Đakovo nositelja Zorana Vinkovića dobila je šest mandata, isto kao i na izborima u svibnju.  Nezavisna lista Ivana Mihalja dva mandata, a koalicija SDP-a i Mladih za Đakovo, predvođena Sanjom Bježančević, jedan mandat. SDP je time izgubio jedan mandat u odnosu na izbore u svibnju. 

HSP, Domino i Stranka umirovljenika nisu uspjeli osvojiti nijedan mandat, javlja Glas Slavonije. Mandarić je zahvalio biračima ističući važnost zajedništva i odgovornog pristupa politici.

- Hvala svima na podršci! Ovo je zajednička pobjeda. Zahvaljujem sugrađanima koji su prepoznali ozbiljnost naše liste. Razum je pobijedio i idemo naprijed za Đakovo - rekao je Mandarić.

Mandarić je u izjavi za medije napomenuo da velika izlaznost pokazuje da su Đakovčani na 'visokoj razini političke kulture i razumijevanja politike i važnosti rada Gradskog vijeća'. 

NOVI MANDATI Unutarstranački izbori: Most i IDS u subotu biraju nove čelnike
Unutarstranački izbori: Most i IDS u subotu biraju nove čelnike

Po neslužbenim podacima sa svih 36 biračkih mjesta, HDZ je osvojio više od 4.400 glasova, što im je donijelo deset vijećničkih mandata.

FEŠTA U STOŽERU 2015. Prošlo je deset godina od ove kultne fotografije: Ovako se u HDZ-u slavila izborna pobjeda
Prošlo je deset godina od ove kultne fotografije: Ovako se u HDZ-u slavila izborna pobjeda

Građani su između sedam kandidacijskih lista birali na 36 biračkih mjesta, a pravo glasa imalo je oko 22.000 birača.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 7
Sjećate se ZG taksi firme koja je 1 km naplatila 1500 €? Imamo novi račun: 'Pa avion je jeftiniji'
OD GLAVNOG DO AUTOBUSNOG

Sjećate se ZG taksi firme koja je 1 km naplatila 1500 €? Imamo novi račun: 'Pa avion je jeftiniji'

Hrvatica koja živi u Austriji došla je u posjet Hrvatskoj i neugodno se iznenadila. Sjela je u taksi na Glavnom kolodvoru. I požalila
Šokantni detalji tragedije u Sv. Filipu i Jakovu: Motociklom se zabio u Čeha sa 168 km na sat!
KRUŽI UZNEMIRUJUĆA SNIMKA

Šokantni detalji tragedije u Sv. Filipu i Jakovu: Motociklom se zabio u Čeha sa 168 km na sat!

Motociklist je s teškim tjelesnim ozljedama kralježnice i glave završio u Općoj bolnici Zadar. Kako neslužbeno doznajemo, riječ je o jednom ugostitelju s područja Biograda
U Zagrebu napali muškarca i ženu! Nju su teško ozlijedili
DRAMA U PIEROTTIJEVOJ

U Zagrebu napali muškarca i ženu! Nju su teško ozlijedili

Napadnuta žena i muškarac su vozilom hitne medicinske pomoći prevezeni u Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025