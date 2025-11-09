HDZ u Đakovu osvojio 10 od 19 mandata, a SDP gubi vijećnika

U Đakovu su održani ponovljeni izbori, nakon što sredinom kolovoza niti u trećem pokušaju nije uspjelo formiranje vijećničke većine.

Gradonačelnik i nositelj HDZ-ove liste Marin Mandarić proglasio je apsolutnu pobjedu stranke u nedjelju navečer u stranačkom stožeru. Prema neslužbenim rezultatima, HDZ je osvojio 10 od ukupno 19 mandata u Gradskom vijeću, dva više nego na izborima u svibnju.

Koalicija Zajedno za Đakovo nositelja Zorana Vinkovića dobila je šest mandata, isto kao i na izborima u svibnju. Nezavisna lista Ivana Mihalja dva mandata, a koalicija SDP-a i Mladih za Đakovo, predvođena Sanjom Bježančević, jedan mandat. SDP je time izgubio jedan mandat u odnosu na izbore u svibnju.

HSP, Domino i Stranka umirovljenika nisu uspjeli osvojiti nijedan mandat, javlja Glas Slavonije. Mandarić je zahvalio biračima ističući važnost zajedništva i odgovornog pristupa politici.

- Hvala svima na podršci! Ovo je zajednička pobjeda. Zahvaljujem sugrađanima koji su prepoznali ozbiljnost naše liste. Razum je pobijedio i idemo naprijed za Đakovo - rekao je Mandarić.

Mandarić je u izjavi za medije napomenuo da velika izlaznost pokazuje da su Đakovčani na 'visokoj razini političke kulture i razumijevanja politike i važnosti rada Gradskog vijeća'.

Po neslužbenim podacima sa svih 36 biračkih mjesta, HDZ je osvojio više od 4.400 glasova, što im je donijelo deset vijećničkih mandata.

Građani su između sedam kandidacijskih lista birali na 36 biračkih mjesta, a pravo glasa imalo je oko 22.000 birača.