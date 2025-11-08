Obavijesti

News

IZVANREDNI IZBORI

HDZ-u propala tri pokušaja da skupi većinu u Đakovu. U nedjelju će biti novi izbori

Piše HINA,
Predstavljanja kandidature za Gradsko vijeće Grada Đakova | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

U Đakovu će se u nedjelju, 9. studenoga, održati ponovljeni izbori za članove Gradskog vijeća, nakon što sredinom kolovoza niti u trećem pokušaju nije uspjelo formiranje vijećničke većine

U nedjelju u sedam sati u gradu Đakovu i osam prigradskih naselja otvara se 36 biračkih mjesta. Vlada je raspisala ponovljene izbore za 19-člano đakovačko Gradsko vijeće nakon što niti u trećem pokušaju nije uspjelo konstituiranje Gradskog vijeća. Dogovor oko sastavljanja većine između HDZ-a i Nezavisne liste Ivana Mihalja propao je uoči same sjednice, nakon čega su se obje strane međusobno optuživale za propast dogovora.

HDZ-u su kao relativnom pobjedniku svibanjskih lokalnih izbora s osam mandata za natpolovičnu većinu od 10 mandata nedostajala dva vijećnika, a NL Ivana Mihalja osvojila je upravo dva mandata.

Osim njih na svibanjskim lokalnim izborima koalicija Zajedno za Đakovo (HSU, HNS, Srce Slavonije, HSS, Pravo i pravda) osvojila je šest, lista SDP-a i nezavisnog Josipa Rakušića dva te HSP jedan mandat.

9. LISTOPADA Đakovo: Sedam kandidacijskih lista na prijevremenim izborima
Đakovo: Sedam kandidacijskih lista na prijevremenim izborima

Na ponovljenim izborima natječe se sedam kandidacijskih lista - HDZ-a, koalicije Zajedno za Đakovo (HSU, HNS, HSS, Pravo i pravda), stranke Dom i nacionalno okupljanje (DOMiNO), koalicije SDP-a i Mladih za Đakovo, lista grupe birača Ivana Mihalja, HSP-a i Stranke umirovljenika.

Nositelj HDZ-ove liste aktualni je gradonačelnik Marin Mandarić koji obnaša treći uzastopni mandat, dok je nositelj liste Zajedno za Đakovo Zoran Vinković, Mandarićev prethodnik koji je gradonačelničku funkciju obnašao u četiri mandata, od 2001. do 2017. godine. 

Osim toga, Vinković je u drugom krugu izbora za gradonačelnika izgubio od Mandarića za devet glasova, nakon čega se žalio ŽIP-u i Ustavnom sudu, no obje instance su odbile njegov prigovor. Vinković je tražio da se glasovi ponovno prebroje tvrdeći da je na više biračkih mjesta bilo nepravilnosti. 

U svojim istupima Vinkovićeva koalicija Zajedno za Đakovo traži Mandarićevu ostavku, a spominje i referendum za opoziv gradonačelnika.

