HDZ-u propala tri pokušaja da skupi većinu u Đakovu. U nedjelju će biti novi izbori

U nedjelju u sedam sati u gradu Đakovu i osam prigradskih naselja otvara se 36 biračkih mjesta. Vlada je raspisala ponovljene izbore za 19-člano đakovačko Gradsko vijeće nakon što niti u trećem pokušaju nije uspjelo konstituiranje Gradskog vijeća. Dogovor oko sastavljanja većine između HDZ-a i Nezavisne liste Ivana Mihalja propao je uoči same sjednice, nakon čega su se obje strane međusobno optuživale za propast dogovora.

HDZ-u su kao relativnom pobjedniku svibanjskih lokalnih izbora s osam mandata za natpolovičnu većinu od 10 mandata nedostajala dva vijećnika, a NL Ivana Mihalja osvojila je upravo dva mandata.

Osim njih na svibanjskim lokalnim izborima koalicija Zajedno za Đakovo (HSU, HNS, Srce Slavonije, HSS, Pravo i pravda) osvojila je šest, lista SDP-a i nezavisnog Josipa Rakušića dva te HSP jedan mandat.

Na ponovljenim izborima natječe se sedam kandidacijskih lista - HDZ-a, koalicije Zajedno za Đakovo (HSU, HNS, HSS, Pravo i pravda), stranke Dom i nacionalno okupljanje (DOMiNO), koalicije SDP-a i Mladih za Đakovo, lista grupe birača Ivana Mihalja, HSP-a i Stranke umirovljenika.

Nositelj HDZ-ove liste aktualni je gradonačelnik Marin Mandarić koji obnaša treći uzastopni mandat, dok je nositelj liste Zajedno za Đakovo Zoran Vinković, Mandarićev prethodnik koji je gradonačelničku funkciju obnašao u četiri mandata, od 2001. do 2017. godine.

Osim toga, Vinković je u drugom krugu izbora za gradonačelnika izgubio od Mandarića za devet glasova, nakon čega se žalio ŽIP-u i Ustavnom sudu, no obje instance su odbile njegov prigovor. Vinković je tražio da se glasovi ponovno prebroje tvrdeći da je na više biračkih mjesta bilo nepravilnosti.

U svojim istupima Vinkovićeva koalicija Zajedno za Đakovo traži Mandarićevu ostavku, a spominje i referendum za opoziv gradonačelnika.