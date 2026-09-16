HDZ vrijeđao Benčić pa Kekin. Sad pišu: 'Kekin, Hajdaš i Benčić prelaze na osobne uvrede...'

Nastavlja se verbalni rat između HDZ-a i opozicije. Spominju se "Vučićeve budale", "Mucice", "Neurotične i primitivne gubitnice"... Dosta su kreativni u uvredama nakon povratka s godišnjeg odmora.

- "I HAJDAŠ JE „MUCICA“! Kad je izgovorio “mucice“, sasvim je jasno da se premijer Andrej Plenković obraćao kompletnoj lijevoj oporbi, a ne Ivani Kekin osobno, aludirajući na to da ljevici nije do rješenja za Gospić i zdravlja sugrađana, nego do prijevremenih izbora - objavio je HDZ sad u novoj 'rundi' na društvenim mrežama. Referiraju se na izjavu Plenkovića sa saborske rasprave ovog tjedna.

“Vas ne zanima Gospić, vas zanimaju prijevremeni izbori i promjena vlasti. Mucice. Igrat ćemo se do izbora, igrat ćemo se malo čvršće, i veselimo se toj igri”, kazao je ovog tjedna u raspravi u Saboru hrvatski premijer Andrej Plenković obračajući se Kekin.

- E moj premijeru, jalovi su vaši napadi. I ne funkcioniraju. Vi ste napravili sustav kumskih dogovora, poslušnika, stranačkih iskaznica. Kako ste rekli ono neki dan, munjevito ste reagirali u Lici. Deset godina otpadna mafija radi u ovoj zemlji što hoće, zahvaljujući vama. Mislite da ste svemoćni? A možda si utvarate i da ste hrabri, premijeru. Ovo je vaš kraj. I kao što vi volite reći, gute reise bis bald, auf Wiedersehen - odgovorila mu je odmah Kekin.

Koja se kasnije fotografirala i u majici s natpisom "Mucice"...

- Svi smo mi mucice! Mucice smo svi mi koji uporno inzistiramo da u Hrvatskoj na čelu institucija ne smiju sjediti ljudi koji pljačkaju zdravstvo ili dopuštaju zakapanje ilegalnog otpada i trovanje naše zemlje i vode. Mucice smo svi mi koji uporno ponavljamo da država treba štititi građane, a ne interese podobnih i povezanih. Mucice smo svi mi koji od takve Hrvatske ne odustajemo. Mucice će mu stat na kraj - poručila je Kekin u objavi.

Natrag na HDZ i njihovu objavu s početka teksta.

- Gđa Kekin samo je iznova demonstrirala svoje licemjerje i profitersku ćud: jučer u replici na Plenkovićev odgovor ni riječi o “mucicama”, ali danas - nakon što je vidjela da dio aktera time manipulira - na brzinu tiska majicu i kreće u vlastiti marketing. Proziran PR trik. S obzirom na sve što je javnosti poznato o njoj, možda bi joj više odgovarala majica s natpisom „Kupujem jeftine kvadrate“. Ili „Zloupotrebljavam djecu na svojim profilima“. Kad im ponestane argumenata i kad dobiju jasan, utemeljen i čvrst odgovor na svoje floskule - i Kekin i Hajdaš i Benčić prelaze na osobne uvrede, ali istodobno sebe prikazuju žrtvama. Njima je dopušteno predsjednika Vlade, ministre, kolegice i kolege zastupnike... nazivati „stokom“, „budalama“, “veleizdajnicima”, ,,trovačima”, „mafijom“, „ubojicama Like“, „nacistima / fašistima“ i slično - pišu u objavi na Facebooku iz HDZ-a.

Pa okreću priču s Gospića na Zagreb...

- Ni Kekin ni Benčić, a ni njihov junior Hajdaš, nisu se još udostojali odgovoriti zašto zagrebačka gradska vlast Možemo/SDP ni nakon gotovo 6 godina nije ispunila obećanje o Jakuševcu ili zašto nije prijavila eko-bombu na Savici kao crnu točku koju treba sanirati. A prave se i da punac s prezimenom Dončić nikada nije postojao. Unatoč njihovim manipulacijama i difamacijskim kampanjama, nastavit ćemo iznositi činjenice o tim slučajevima. I mnogima drugim.

Podsjetimo, HDZ je u ranijoj objavi grubo izvrijeđao i Sandru Benčić...

- PRIMITIVNA I NEUROTIČNA GUBITNICA - WANNABE PREMIJERKA OPET IZGUBILA KOMPAS & POTVRDILA DA NIJE U STANJU CIVILIZIRANO RASPRAVLJATI! Vodeća eko-licemjerka S. Benčić na kraju cjelodnevne saborske rasprave nije mogla suspregnuti gnjev i frustriranost zbog poraza koji su ona i njezin učenik SHD doživjeli od premijera Andreja Plenkovića na Aktualcu. Stoga je, u manjku argumenata predsjednika Vlade RH, kojem je hrvatski narod tri puta zaredom ukazao povjerenje, nazvala ni manje ni više nego – „Vučićevom budalom“ - - poručili su u objavi na društvenim mrežama.