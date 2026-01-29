Obavijesti

TRUMP JOŠ RAZMIŠLJA

Hegseth: Pentagon je spreman na Trumpovu odluku o Iranu

Piše HINA,
Hegseth: Pentagon je spreman na Trumpovu odluku o Iranu
Foto: Evelyn Hockstein

Pete Hegseth poručio da je američka vojska spremna spriječiti Iran u razvoju nuklearnog oružja, Trump još razmatra opcije

Admiral

Američki ministar obrane Pete Hegseth rekao je u četvrtak da će američka vojska biti spremna izvršiti bilo kakvu odluku predsjednika Donalda Trumpa o Iranu kako bi osigurala da Teheran ne nastavi s razvojem nuklearnog oružja.

S obzirom na velike američke vojne snage okupljene u regiji, Trump je na sjednici kabineta zatražio od Hegsetha komentar o situaciji.

RAT NA HORIZONTU Ovo je sedam scenarija ako Amerika napadne Iran
Ovo je sedam scenarija ako Amerika napadne Iran

"Oni ne bi trebali težiti nuklearnim sposobnostima. Bit ćemo spremni izvršiti što god ovaj predsjednik očekuje od Ministarstva rata", rekao je Hegseth, referirajući se na neslužbeno preimenovanje Ministarstva obrane unutar Trumpove administracije.

Američki dužnosnici navode da Trump razmatra opcije, ali još nije odlučio hoće li napasti Iran.

TENZIJE NA ISTOKU Iran: Prst nam je na obaraču. Spremni smo za američki napad
Iran: Prst nam je na obaraču. Spremni smo za američki napad

Napetosti između SAD-a i Irana naglo su porasle nakon krvavog gušenja prosvjeda diljem Irana koje su proteklih tjedana provele tamošnje klerikalne vlasti.

Trump je više puta prijetio intervencijom ako Iran nastavi ubijati prosvjednike, no prosvjedi diljem zemlje zbog gospodarske krize i političke represije u međuvremenu su jenjali.

TEŠKE SANKCIJE Kallas: Iranska revolucionarna garda stavljena na popis terorističkih organizacija EU-a
Kallas: Iranska revolucionarna garda stavljena na popis terorističkih organizacija EU-a

Rekao je da će Sjedinjene Države djelovati ako Teheran nastavi razvijati svoj nuklearni program nakon zračnih napada izraelskih i američkih snaga na ključna iranska nuklearna postrojenja u lipnju prošle godine.

