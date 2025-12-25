HEP o nestanku struje nedaleko Zagreba: 'Problem stvaraju stabla u privatnom vlasništvu'

Zbog obilnog snijega i rušenja drveta na vodiče dalekovoda, u srijedu je iza 19 sati došlo do kvara na 20-kilovoltnom dalekovodu, zbog čega je bez napajanja ostalo pet transformatorskih stanica na području Donjeg Hruševca, potvrdili su nam iz HEP-a.

- Prije svega, suosjećamo sa stanovnicima Donjeg Hruščevca koji su imali prekid opskrbe. Odmah po završetku nevremena, sve raspoložive ekipe HEP ODS-a su izašle na teren te je jutros u 8.20 sati kvar otklonjen i ponovno je uspostavljena opskrba električnom energijom za Donji Hruščevec - kazali su.

Dodaju da je problem na trasi navedenog dalekovoda detektiran u studenom i pokrenut je postupak za njegovo rješavanje.

- Problem stvaraju stabla u jednom usjeku, koja su na strmini visoko iznad dalekovoda, a izvan su koridora sječe, za što smo tražili odobrenje privatnih vlasnika za sječu stabala izvan koridora. Napominjemo kako razlog jučerašnjeg ispada nije raslinje u koridoru dalekovoda, već u privatnim šumama izvan koridora, koje su u vlasništvu privatnih vlasnika - objasnili su.

U suradnji s Općinom Kravarsko skupili su, kako su nam odgovorili, potpise i početkom prosinca dobili odobrenje privatnih vlasnika.

- S obzirom da su stabla na strmini visoko iznad dalekovoda i nagnuta prema dalekovodu, njihovo je rušenje vrlo složeni zahvat za koji je potrebno napraviti kvalitetnu pripremu i osigurati pristup mehanizacije, kako prilikom rušenja ne bi oštetili dalekovod. Navedeni zahvat nije moguće izvesti u nepovoljnim vremenskim uvjetima. Čim se vremenske prilike stabiliziraju izvest ćemo potrebne radove i trajno ukloniti problematična stabla te vjerujemo da u narednom razdoblju neće doći do ovakvih situacija za vrijeme nevremena - dodaju.