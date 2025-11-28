Hezbolah se ne želi odreći oružja. Ne otpisuju mogućnost novog rata s Izraelcima...

Obavijesti

OGLASIO SE VOĐA

Piše HINA.,
Čitanje članka: 1 min
Foto: MAJID ASGARIPOUR/REUTERS

Libanon je pod rastućim pritiskom Izraela i SAD-a da ubrza razoružavanje Hezbolaha i drugih militantnih skupina diljem zemlje.

Čelnik libanonske militantne skupine Hezbolah rekao je u petak da zadržava pravo odgovora na izraelsko ubojstvo svoga najvišeg vojnog zapovjednika te da ostavlja otvorenom mogućnost novog sukoba s Izraelom. Naim Kasem obratio se televizijskim govorom, dok strahovi u Libanonu rastu da bi Izrael mogao eskalirati bombardiranje zemlje kako bi primorao Hezbolah da se odrekne svoga arsenala diljem zemlje, što skupina iznova odbacuje.

Izraelsko ubojstvo Hezbolahova visokog vojnog zapovjednika Hajama Alija Tabtabaija u napadu na južno predgrađe Bejruta 23. studenoga dodatno je pogoršalo te zabrinutosti.

Kasem je rekao da će skupina "odabrati vrijeme" za odmazdu te je rekao da prijetnje šire zračne kampanje nisu imale utjecaja na skupinu, no da je obnavljanje rata moguće.

"Očekuje li se rat kasnije? Moguće je u nekom trenutku. Mogućnost je tu, a i mogućnost da nema rata je tu", Kasem je rekao.

Kasem nije izričito rekao koja bi pozicija skupine bila u novom ratu, no rekao je da bi Libanon trebao pripremiti plan da se suoči s Izraelom koji se oslanja "na svoju vojsku i svoj narod". Kasem je također rekao da se nada da će posjet pape Lava Libanonu "odigrati ulogu u donošenju mira i okončanju izraelske agresije."

Libanon je pod rastućim pritiskom Izraela i SAD-a da ubrza razoružavanje Hezbolaha i drugih militantnih skupina diljem zemlje.

Kratko nakon što je Kasemov govor završio, glasnogovornik izraelske vojske Avichay Adraee rekao je da su nastojanja libanonske vojske da oduzme oružje Hezbolahu na jugu zemlje "nedovoljna."

"Hezbolah nastavlja manipulirati i raditi u tajnosti da zadrži svoj arsenal", Adraee je rekao u svojoj objavi na X-u.

No Hezbolah je rekao da nije spreman odreći se oružja sve dok Izrael nastavlja gađati libanonski teritorij i nastavlja svoju okupaciju pet točaka na jugu zemlje.

