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ZAHTJEVNA I PRESTIŽNA VJEŽBA

HGSS i Civilna zaštita na putu za Moldaviju: Simulirat će najgore moguće katastrofe na vježbama

Piše Iva Tomas,
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HGSS i Civilna zaštita na putu za Moldaviju: Simulirat će najgore moguće katastrofe na vježbama
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Foto: HGSS

Scenariji na vježbama tipa MODEX simuliraju realne, katastrofalne situacije u kojima lokalne snage pogođene države ne mogu same odgovoriti na ugrozu te traže međunarodnu pomoć

Pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS) i Ravnateljstva civilne zaštite (RCZ) krenuli su u ponedjeljak u Moldaviju, gdje će predstavljati Republiku Hrvatsku na prestižnoj međunarodnoj terenskoj vježbi EU MODEX Moldova 2026. Kada su u pitanju ljudski životi i prirodne katastrofe, granice prestaju postojati, a na scenu stupaju zajedništvo, vrhunska pripremljenost i profesionalizam, piše HGSS.

Foto: HGSS
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Ova iznimno zahtjevna vježba dio je Mehanizma unije za civilnu zaštitu, a okuplja elitne spasilačke timove iz cijele Europe s ciljem testiranja interoperabilnosti, brzine reakcije i koordinacije u kriznim situacijama velikih razmjera. Hrvatski kontingent u Moldaviju dolazi s jasnim zadatkom i vrhunskom opremom. Tim službeno predstavlja Republiku Hrvatsku u sklopu Modula za traganje i spašavanje iz poplava s čamcima (FRB - Flood Rescue using Boats).

Foto: HGSS

Ukupno 42 pripadnika iz Hrvatske spremno je odgovoriti na najkompleksnije scenarije koje su organizatori pripremili. Snage su raspoređene na 36 pripadnika HGSS-a - vrhunski obučeni spašavatelji na brzim vodama i poplavama, ključni kadar za upravljanje u kriznim situacijama i koordinaciju te 6 pripadnika Ravnateljstva civilne zaštite kao ključni kadar za logistiku i podršku modulu.

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Scenariji na vježbama tipa MODEX simuliraju realne, katastrofalne situacije u kojima lokalne snage pogođene države ne mogu same odgovoriti na ugrozu te traže međunarodnu pomoć. Tijekom trajanja vježbe u Moldaviji, timovi će raditi u režimu 24/7, svladavajući simulirane poplave, evakuacije stanovništva i tehnički zahtjevna spašavanja s vode.

- O tijeku vježbe, izazovima s terena i postignutim rezultatima redovito ćemo vas izvještavati putem naših službenih kanala. Svim našim pripadnicima i kolegama iz RCZ-a želimo mirno more (i rijeke) te uspješno izvedenu vježbu - napisali su.

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