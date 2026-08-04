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ODUŠEVILI HRVATSKU

HIT VIDEO Mali heroji s granice: Obilazili su aute i dijelili vodu vozačima u koloni kod Imotskog

Piše Iva Tomas,
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HIT VIDEO Mali heroji s granice: Obilazili su aute i dijelili vodu vozačima u koloni kod Imotskog
Foto: Imocki Crnjaci/Facebook
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"Ma divni ste, na ponos roditeljima", "Bravo momci!!!" - neki su od pozitivnih komentara koji su se nanizali na Facebooku

Dva dječaka oduševila su Hrvatsku ovoga vikenda. Društvenim mrežama proširila se snimka duge kolone na graničnom prijelazu Vinjani Gornji kod Imotskoga, a dvojica dječaka točila su vodu svima onima koji su u toj koloni zapeli čekajući prelazak granice satima. Hodali su od auta do auta i dijelili čaše vode.

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Ni visoke temperature nisu spriječile ove dječake da postanu junaci i da, barem malo, olakšaju vozačima velike gužve i vrućine.

- Gužva na granici u Vinjanima Gornjim. Dva dečka hodaju od auta do auta i toče ljudima vodu. Bravo roditelji. Vi ste davno položili onaj najbitniji životni test  - objavila je Facebook stranica Imocki crnjaci u ponedjeljak.

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Objava je izazvala preko 18 tisuća reakcija i preko 500 pozitivnih komentara. 

"I oni po ovoj vrućini, bez zaštite na glavi. Bravo dico!!", "Ponos našega grada i svog sela", "Ma divni ste, na ponos roditeljima", "Bravo momci!!!" - neki su od pozitivnih komentara.

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