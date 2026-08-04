HIT VIDEO Mali heroji s granice: Obilazili su aute i dijelili vodu vozačima u koloni kod Imotskog

Dva dječaka oduševila su Hrvatsku ovoga vikenda. Društvenim mrežama proširila se snimka duge kolone na graničnom prijelazu Vinjani Gornji kod Imotskoga, a dvojica dječaka točila su vodu svima onima koji su u toj koloni zapeli čekajući prelazak granice satima. Hodali su od auta do auta i dijelili čaše vode.

Ni visoke temperature nisu spriječile ove dječake da postanu junaci i da, barem malo, olakšaju vozačima velike gužve i vrućine.

- Gužva na granici u Vinjanima Gornjim. Dva dečka hodaju od auta do auta i toče ljudima vodu. Bravo roditelji. Vi ste davno položili onaj najbitniji životni test - objavila je Facebook stranica Imocki crnjaci u ponedjeljak.

Objava je izazvala preko 18 tisuća reakcija i preko 500 pozitivnih komentara.

"I oni po ovoj vrućini, bez zaštite na glavi. Bravo dico!!", "Ponos našega grada i svog sela", "Ma divni ste, na ponos roditeljima", "Bravo momci!!!" - neki su od pozitivnih komentara.