KONAVLE PARALIZIRANE 'Čeka se i do deset sati za ulazak u Crnu Goru. Odgodite putovanja'

Zbog višesatnih kolona vozila prema graničnom prijelazu Karasovići gdje se na prelazak u Crnu Goru čeka i do deset sati, načelnik Općine Konavle Božo Lasić aktivirao je u nedjelju Stožer Civilne zaštite te ocijenio da su Konavle "praktički paralizirane".

- Na prelazak državne granice na graničnom prijelazu Karasovići čeka se i do deset sati, zbog čega su Konavle praktički paralizirane. Stoga inzistiramo da sve nadležne institucije hitno poduzmu sve raspoložive mjere kako bi se nastala situacija što prije ublažila - istaknuo je Lasić na društvenoj mreži.

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Lasić je lani također upozoravao na "neizdrživu" situaciju s kolonama vozila te da tranzitni promet prema Crnoj Gori stvara ozbiljne posljedice za najjužniju hrvatsku općinu. Iz Hrvatskog auto-kluba (HAK) izvijestili su da su na graničnom prijelazu Karasovići višesatna čekanja, a da se na Vitaljini na prijelaz granice prema Crnoj Gori čeka četiri sata.

Foto: HAK

Višekilometarska kolona na Jadranskoj magistrali proteže se od Čilipa u blizini dubrovačke zračne luke do graničnog prijelaza Karasovići, a policija u Zvekovici preusmjerava dio prometa na alternativne pravce kako bi cesta za zračnu luku ostala prohodna.

Načelnik Lasić istaknuo je da je o takvom stanju obavijestio sve nadležne institucije.

- Informiran sam da su već poduzete određene mjere radi saniranja nastale situacije. U stalnom sam kontaktu s ministrom unutarnjih poslova i dubrovačko- neretvanskim županom te zajednički pratimo razvoj događaja i tražimo daljnja rješenja - naveo je načelnik Lasić.

Foto: HAK

Poručio je da je u ovom trenutku najvažnije sačuvati mir, postupati odgovorno i spriječiti dodatno ugrožavanje sigurnosti ljudi i normalnog života u Konavlima.

- Sve Konavljane i Konavljanke molim da odgode sva putovanja osobnim automobilima koja nisu nužna kako bismo izbjegli dodatne prometne zastoje i sve opasnosti koje takva situacija nosi. Vjerujem da nijedno zlo nije samo za zlo te da će ova teška situacija napokon potaknuti nadležne na trajno rješavanje problema prometnih gužvi i dugih čekanja na graničnom prijelazu Karasovići - napisao je u objavi načelnik Konavala Božo Lasić.