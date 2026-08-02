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I MJEŠTANI OGORČENI

Kolaps na granici s Crnom Gorom, ljudi čekaju i preko 12 sati: 'Ovo je teror, sramota!'

Piše 24sata,
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Kolaps na granici s Crnom Gorom, ljudi čekaju i preko 12 sati: 'Ovo je teror, sramota!'
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Foto: HAK
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Iz Policijske uprave dubrovačko-neretvanske ističu kako je riječ o najprometnijem vikendu u godini te da je tijekom dana preko graničnog prijelaza prošlo više od 40 tisuća vozila

Prometni kolaps obilježio je vikend na krajnjem jugu Hrvatske. Na graničnom prijelazu Karasovići vozači su na izlazak iz Hrvatske prema Crnoj Gori čekali i više od 12 sati, a kolona vozila u jednom se trenutku protezala više od 20 kilometara, sve do Čilipa. Zbog nesnosnih vrućina i višesatnog čekanja u pomoć su priskočili vatrogasci iz Konavala koji su putnicima dijelili vodu, dok su brojni mještani otvarali vrata svojih domova kako bi ljudi iz kolona mogli koristiti toalet. Zbog prometnog kaosa načelnik Općine Konavle aktivirao je i Stožer civilne zaštite, poručivši da su Konavle praktički paralizirane.

Nezadovoljstvo nisu skrivali ni mještani ni turisti koji su satima bili zarobljeni u kolonama.

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Božo Lasić, načelnik Konavala VIDEO
Božo Lasić, načelnik Konavala | Video: privatna arhiva

- Ovo je sramota da se u sredini koja donosi pare državi ništa nije pomaklo. Ovo je učmala situacija koja traje 30 godina - poručio je mještanin Đuro za Dnevnik Nove TV.

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Svoje razočaranje izrazili su i turisti koji su se našli u kilometarskoj koloni.

- 25 godina smo u Italiji. Nikada nam se ovo nije dogodilo. Sramota za ovu zemlju, sramota. Doviđenja, doviđenja - komentirali su.

Posebno teško bilo je obiteljima s djecom.

- 16 sati to ne ide stvarno, to je previše, imam dijete s autizmom i da čekam s njim on hoće da poludi - rekla je Vera iz Crne Gore.

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Mještani Karasovića ističu kako prometni kolaps ne pogađa samo putnike, već i njihov svakodnevni život.

- Ovo je jednostavno teror, teror jer ne možemo funkcionirati. Cijelu noć smo budni jer non stop su policijske sirene, ljudi se svađaju. Velika je nervoza - ispričao je Pero iz Karasovića.

Iz Policijske uprave dubrovačko-neretvanske ističu kako je riječ o najprometnijem vikendu u godini te da je tijekom dana preko graničnog prijelaza prošlo više od 40 tisuća vozila. Glavni problem, kažu, nije rad policije, nego prometna infrastruktura.

- Stvar je prvenstveno u cestovnoj infrastrukturi, ogromne kolone se već formiraju na izlazu s autoceste, na Karamatićima. U jednom dugom nizu dolaze na granični prijelaz, a mi imamo infrastrukturu do graničnog prijelaza - takvu kakvu imamo - rekao je Antun Ljubić iz Službe za granicu Policijske uprave dubrovačko-neretvanske.

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