Hladno vam je? Bit će još gore. Stiže još snijega, temperature u padu, na snazi više upozorenja!

Veliki dijelovi Hrvatske su pod snijegom, pada i po otocima, nastali su ogromni problemi u prometu, ralice ga ne stignu počistiti koliko brzo pada... Ali promjene nema na vidiku. Za naredne dane najavljeno je još snijega, a onda i pad temperatura. U Hrvatskoj će temperature padati i ispod 10 stupnjeva Celzijevih...

- Oblačno. U unutrašnjosti će još povremeno padati snijeg. Na Jadranu kiša, na jugu moguće obilnija i praćena grmljavinom, a na sjevernom dijelu te u unutrašnjosti Dalmacije moguća je susnježica ili snijeg. U unutrašnjosti Dalmacije ujutro i prijepodne kiša se može smrzavati u dodiru s hladnom podlogom. Prema večeri sa zapada postupno razvedravanje. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu bura, umjerena i jaka s olujnim, podno Velebita i orkanskim udarima, a na krajnjem jugu i prema otvorenom moru poslijepodne će zapuhati sjeverozapadnjak. Temperatura zraka od -6 do -1 °C, a na Jadranu uglavnom od 5 do 10 °C, na sjevernom dijelu mjestimice osjetno niža - stoji u prognozi DHMZ-a za srijedu, 7. siječnja.

Foto: DHMZ

Za srijedu su oglašeni i brojni meteoalarmi. Riječka regija je pod narančastim upozorenjem zbog udara vjetra i iznimno niskih temperatura. Zagrebačka, karlovačka i gospićka regija su pod žutim upozorenjem zbog iznimno niskih temperatura, osječka zbog snijega i poledice, splitska regija zbog udara vjetra.

Meteoalarmi su na snazi i za obalnu Hrvatsku u srijedu 7. siječnja.

Za Velebitski kanal izdano je najviši stupanj upozorenja zbog vjetra!

- Olujna i jaka olujna, ujutro mjestimice orkanska bura. Najjači udari vjetra 35-90 čvorova (65-165 km/h) Vrijeme je vrlo opasno i podrazumijeva visoku razinu opasnosti za zdravlje, pa i za život opasne situacije, posebice pomorcima. Također, prisutan je i značajan rizik od štete za obalnu infrastrukturu. Budite svjesni opasnosti i obratite pozornost i pratite najnovija vremenska izvješća. Savjetujemo javnost da izbjegavaju putovanja i boravak blizu ugroženih obalnih područja. Vrlo je vjerojatno da trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu - poručuju iz DHMZ-a.

Foto: DHMZ

Kvarner i Kvarnerić su zbog vjetra pod narančastim upozorenjem, Zapadna obala Istre i Sjeverna Dalmacija pod žutim upozorenjem.

Upozorenja su oglašena i za četvrtak, 8. siječnja. Zagrebačka, karlovačka, gospićka i riječka regija su pod žutim upozorenjem zbog iznimno niskih temperatura.

Pod žutim meteoalarmom je i cijela obalna Hrvatska, osim zapadne obale Istre, zbog udara vjetra.

A evo kakvo vrijeme najavljuju iz DHMZ-a za ostatak tjedna...

Foto: DHMZ

- U unutrašnjosti u četvrtak prolazno smirivanje i mnogim predjelima barem djelomice sunčano. U petak novo naoblačenje sa zapada te mjestimice kiša koja se lokalno može i smrzavati pri tlu, dok će u Gorskoj Hrvatskoj biti susnježice i snijega. I u subotu mjestimice oborine na granici kiše i snijega, a u gorju uglavnom snijeg. U četvrtak će puhati umjeren sjeverozapadni vjetar, a u petak jugozapadnjak, u gorju i jak. Jutra u četvrtak i petak iznimno hladna, a u subotu ujutro osjetno manje hladno. Od petka maksimalna temperatura zraka iznad 0 °C. Na Jadranu u četvrtak pretežno sunčano, a zatim promjenljivo oblačno mjestimice s kišom. ponegdje u Dalmaciji potkraj petka i u prvom dijelu subote i obilnijom. U četvrtak će puhati umjeren do jak sjeverozapadni vjetar, u petak pak umjereno do vrlo jako jugo, a u subotu će okrenuti na jaku buru. Jutra hladna, pa je u četvrtak i petak na sjevernom dijelu moguć i mraz. Već u petak maksimalna temperatura zraka osjetno viša, a u subotu i minimalna - pišu iz DHMZ-a.

