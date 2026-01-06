Obavijesti

HRVATSKA NA UDARU ZIME

Snježni kaos zahvatio Hrvatsku: 'Vozači su se opustili jer zadnjih godina nije bilo snijega...'

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: 3 min
Snježni kaos zahvatio Hrvatsku: 'Vozači su se opustili jer zadnjih godina nije bilo snijega...'
18
Foto: Hrvoje Kostelac/PIXSELL, Igor Soban/PIXSELL, Canva

Snijeg zatrpao kopno i Istru. Niz nesreća u prometu, vatrogasci čupali aute...

Ralice bi očistile ceste, ali za svega nekoliko minuta snijeg bi opet prekrio prometnice. Mećava je iz minute u minutu donosila nove centimetre snijega. Godinama ovolika količina snijega nije pala. Na oduševljenje najmlađih koji su uživali u zimskim radostima, ali i na očajavanje starijih koji su morali čistiti svoje limene ljubimce, dvorišta, prilaze...

Autocesta Zagreb-Macelj
Autocesta Zagreb-Macelj | Video: 24sata Video

Snježni kaos u utorak je zahvatio zemlju. Na kontinentu je neprestano padao, a zabijelio je i Istru.

U Gospiću ga je palo 30 centimetara, a u Vukovarsko-srijemskoj županiji mjerilo se u utorak i više od toga. Uz oborine probleme je dodatno stvarao vjetar.

SNJEŽNI KAOS FOTO Snijeg ne prestaje padati, sve se zabijelilo! Autoceste su zatrpane, pogledajte situaciju...
FOTO Snijeg ne prestaje padati, sve se zabijelilo! Autoceste su zatrpane, pogledajte situaciju...

Naravno, zbog snijega je najviše problema bilo u prometu. Kako je rečeno, ralice su čistile ceste i autoceste, ali već nakon pet minuta one bi bile opet potpuno bijele. Izazvalo je to niz nesreća, a na autocesti A6 u Novigradu kraj Karlovca je izletio i kamion.

Foto: Čitatelj 24sata

Čitatelj koji putuje iz Dalmacije prema Zagrebu opisao nam je dramatične prizore.

- Autocesta je strašna, svakih nekoliko kilometara netko je sletio. Snijeg ne pada jako, ali cesta je neočišćena - rekao je čitatelj.

Problema u prometu bilo je i u Zagrebu, pogotovo na Sljemenskoj cesti. Naime, mnogi Zagrepčani krenuli su na sanjkanje i uživanje na snijegu.

Međutim, za put na Sljeme automobilom očito nisu bili pripremljeni. Nekoliko automobila zapelo je u snježnim nanosima pa su vozači pomagali jedni drugima i pokušali gurati automobile. Međutim, bezuspješno. Zbog toga su u popodnevnim satima odlučili zatvoriti Sljemensku cestu za sav promet.

Zagreb: Guranje automobila kojima je uspon na Sljeme problematičan
Zagreb: Guranje automobila kojima je uspon na Sljeme problematičan | Foto: Igor Soban/PIXSELL

- Sve ekipe, njih 245, Zimske službe Grada Zagreba na terenu su od ponedjeljka ujutro i radit će neprekidno - potvrdio je voditelj službe Ivan Špehar.

KAOS Zatvorili Sljemensku cestu! Neki automobili su zapeli u snijegu
Zatvorili Sljemensku cestu! Neki automobili su zapeli u snijegu

Prava drama odvijala se i kasno u ponedjeljak navečer kraj Žitkovčice, nadomak Kravarskog, gdje je na šumskom putu u snijegu zapeo taksist.

- Navigacija ga je odvezla makadamom, nije mogao ni naprijed ni nazad - ispričao je zapovjednik DVD-a Zvonko Čunović.

U pomoć su stigli vatrogasci, a zahvalnost im je javno uputio i bivši MMA trener Goran Babić Hambi, koji je bio taj taksist.

- Ovdje ne bi ni Mojsije prošao - rekao je Babić.

Priznao je da je bio “lud i sam sebi glup”, ali i da vučna služba ondje ne bi mogla proći.

Sudski vještak za cestovni promet Goran Husinec osvrnuo se na niz prometnih incidenata zbog snijega te upozorio kako brojni vozači opet nisu bili spremni za loše uvjete na cestama, tj. nisu imali obveznu zimsku opremu.

- Ne ide se nikamo bez prave opreme, zimske gume su osnovna stvar, badava lanci ako su ljetne gume - poručuje Husinec.Upozorava i da su se vozači “opustili” jer zadnjih godina snijega gotovo da nije bilo:

Foto: HAK

- Ljudi nisu kupovali zimske gume, štedi se. Kad dođe snijeg, nastane problem. Lanci imaju svrhu kad auto zapne, ali veća je opasnost da vozilo sklizne i završi u nesreći.

NEMA OZLIJEĐENIH Kamion kod Novigrada na Dobri sletio s ceste: 'Kaos je na A6, ceste su skliske od snijega'
Kamion kod Novigrada na Dobri sletio s ceste: 'Kaos je na A6, ceste su skliske od snijega'

Jučer je i niz Splićana zapeo na putu prema Kupresu. Naime, krenuli su masovno na sanjkanje i skijanje, ali i tamo su ih dočekali zimski uvjeti. Mnogi su autima proklizali na ledenoj cesti, a kolona je bila dugačka i nekoliko kilometara.

Ovakvo vrijeme nastavit će se i narednih dana, a prognostičari najavljuju i debele minuse što bi moglo izazvati još problema.

- Preporučuje se da nekoliko puta dnevno provjeravate aktualna upozorenja - naglašavaju iz DHMZ-a.

- Posebno upozoravamo na promet jer, uz oborine i jak vjetar, postoji rizik od poledice - rekao nam je Ivan Güttler, glavni ravnatelj DHMZ-a. 

