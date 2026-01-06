VIDEO Kolaps na autocesti A1, ljudi ne mogu skrenuti ni na pumpu: 'Nismo vidjeli ralice...'

Na autocesti kroz Liku pravi je prometni i snježni kaos, javljaju nam čitatelji. Govore da od tunela Sveti Rok u smjeru Zagreba nisu sreli niti jednu ralicu, dok je u smjeru prema moru prošla dvaput.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:58 Otežan promet zbog snijega | Video: Čitatelj 24sata

- Temperatura je debeli minus, na cesti se sve ledi, a ralica nigdje.. Ljudi skreću na benzinske i veliki su redovi tamo. Prosječna brzina nam je 18 km/h, užas - kaže nam čitatelj.

Foto: Čitatelj 24sata

Snijeg pada u Lici, Gorskom kotaru, sjeverozapadnoj Hrvatskoj, širem riječkom području, Istri, Hrvatskom primorju i otocima te u Slavoniji. Mjestimice na kolnicima ima ugaženog ili razmočenog snijega, a zbog niskih je temperatura moguća i poledica. U tijeku je čišćenje i posipavanje kolnika, a na pojedinim dionicama cesta vozi se usporeno zbog vozila zimske službe koja se kreću sporije - piše HAK.

Foto: Čitatelj 24sata

- Zbog zimskih uvjeta zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te vozila bez zimske opreme na cestama u Lici i Gorskom kotaru, uključujući autocestu A1 između čvora Karlovac i čvora Rovanjska, autocestu A6 od čvora Karlovac do čvora Kikovica, državnu cestu DC1 na dionici Krapina-Gračac-Knin i DC3 na dionici Karlovac-Zdihovo-Delnice-Kikovica (opširnije u izvješću) - napisali su na stranici HAK-a.