HNB objavio nove kamate: Evo koliko ćete plaćati kredite

Kod glavnih kategorija kredita odobrenih kućanstvima, pokazala je HNB-ova statistika, u srpnju 2026. najviši prosjek kamatnih stopa zabilježen je za kredite na osnovi prekoračenja po transakcijskim računima i iznosio je 5,58 posto. S druge strane, najniži prosjek kamatnih stopa u srpnju iznosio je 2,91 posto, a odnosio se na stambene kredite. Kod nenamjenskih i ostalih kredita prosjek kamatnih stopa u sedmom mjesecu iznosio je 5,29 posto, a kod kredita po kreditnim karticama 3,49 posto, izvijestila je središnja banka.

Kada je riječ o glavnim kategorijama kredita odobrenih nefinancijskim društvima, u srpnju je prosjek kamatnih stopa iznosio 3,09 posto za kratkoročne, a 3,8 posto za dugoročne kredite.

Na godišnjoj razini to je povećanje od 0,20 postotnih bodova za kratki rok odnosno 0,24 postotna boda za dugi rok. Na tromjesečnoj razini, pak, zabilježeno je povećanje od 0,08 postotnih bodova za kratki rok i smanjenje od 0,09 postotnih bodova za dugi rok, navode iz HNB-a.

Kod kamatnih stopa na dugoročne izvore vidljiv rast

Nadalje, kada je riječ o statističkim pokazateljima kamatnih stopa kreditnih institucija za glavne izvore njihovih eurskih sredstava, oni u srpnju upućuju na nastavak stagnacije kamatnih stopa na kratkoročne izvore, koja je započela u drugoj polovini 2025., dok je kod kamatnih stopa na dugoročne izvore vidljiv rast popraćen većom kolebljivošću, kažu HNB-ovi analitičari.

Tako, kod glavnih izvora sredstava koja kreditne institucije pribavljaju od sektora kućanstava prosjek kamatnih stopa na štedne depozite iznosio je u srpnju 0,17 posto i stoga je bio viši za 0,01 postotni bod u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Prosjek kamatnih stopa na oročene depozite iznosio je 1,45 posto za kratkoročne i 1,14 posto za dugoročne depozite, a u odnosu na srpanj 2025. riječ je o povećanju od 0,06 postotnih bodova za kratki rok i 0,39 postotnih bodova za dugi rok. U usporedbi s travnjem 2026. zabilježen je rast prosjeka kamatnih stopa za kratki rok od 0,09 postotnih bodova, a za dugi rok od 0,20 postotnih bodova, piše u HNB-ovom priopćenju.

Središnja banka je izvijestila i da su prosjeci kamatnih stopa na oročene depozite nefinancijskih društava u srpnju 2026. iznosili 2,03 posto za kratkoročne i 1,8 posto za dugoročne depozite. U odnosu na srpanj prošle godine, kod kratkoročnih je depozita to povećanje od 0,23 postotna boda, a kod dugoročnih 1,04 postotna boda. U usporedbi s travnjem 2026. zabilježen je rast prosjeka kamatnih stopa za kratki rok od 0,19 postotnih bodova, a za dugi rok 0,91 postotni bod, izvijestila je središnja banka.