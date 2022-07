'Presuda protiv Nove TV koja mora platiti Škari 30.000 kn je jedna od najsramotnijih ikad!'

Bivšem glavnom tajniku AMK Siget Damiru Škari, optuženom za spolno uznemiravanje i silovanje tajnice, Nova TV mora platiti 30 tisuća kuna odštete. Nepravomoćna je to presuda koju je donio sudac Općinskog suda u Novom Zagrebu Branislav Zaninović.

On je zaključio da je Nova TV povrijedila Škari čast i ugled jer su objavili ispovijest njegove žrtve u emisiji Provjereno emitiranoj 5. rujna 2019. godine, javlja Telegram.

Ispovijest tajnice su kasnije prenijeli i ostali mediji, a protiv Škare je nakon toga otvorena istraga i podignuta optužnica.

Sudski postupak je još u tijeku.

Na cijeli slučaj je reagiralo i Hrvatsko novinarsko društvo (HND), njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti.

Nepravomoćna presuda Općinskog suda u Novom Zagrebu, koja Novoj TV nalaže da plati 30.000 kuna odštete bivšem glavnom tajniku AMK Siget Damiru Škari jer je objavila ispovijest tajnice HAK-a koja ga je optužila za silovanje, za Hrvatsko novinarsko društvo (HND) jedna je od najsramotnijih presuda protiv medija u posljednjih nekoliko godina i još jedan dokaz o Hrvatskoj kao problematičnoj zemlji u europskim okvirima kada je riječ o pravosuđu. Ova skandalozna presuda također upozorava na to da hitno treba mijenjati nacionalno zakonodavstvo kako bi se napokon smanjio pritisak sličnim tužbama i presudama na medije i novinare.

Sudac Berislav Zaninović, kako je objavio portal Telegram.hr, zaključio je da je Nova TV povrijedila ugled i čast Damiru Škari jer je objavila ispovijest njegove žrtve u emisiji „Provjereno“ emitiranoj 5. rujna 2019. godine. Škaro je u iskazu odbacio optužbe za silovanje i seksualno uznemiravanje navodeći kako je Nova TV protiv njega pokrenula neviđenu hajku.

Važno je napomenuti kako su ispovijest silovane tajnice kasnije prenijeli i ostali mediji, a protiv Škare je ubrzo otvorena istraga nakon koje je podignuta i optužnica za silovanje te sudski postupak protiv njega još traje.

Prema nepravomoćnoj presudi, Nova TV mora platiti odštetu jer Škaro u trenutku emitiranja „Provjerenog“ još nije bio osumnjičen, odnosno protiv njega još nije bila podnesena kaznena prijava. Sud stoga smatra da ga se nije smjelo povezivati sa seksualnim zlostavljanjem suradnice, bez obzira na to što je ona sama javno svjedočila o tom mučnom događaju. Sudu nije bitno ni što je Škaro kasnije optužen upravo za silovanje te žene, donosi Telegram.hr.

Škarina žrtva navela je u iskazu kako se je obratila Novoj TV kako bi zaštitila svoju djecu u i sebe od njega.

„Novoj TV sam se obratila kako bih zaštitila sebe i svoju djecu od Damira Škare. Svaki put kad bih se vratila iz policije dobila sam poruku od nekog njemu bliskog, a na kraju sam posumnjala i u policiju. Zato sam odlučila o svemu javno govoriti”, navela je žena u svom iskazu.

U postupku je iskaz dao i Škaro te kolega novinar Ivan Čorkalo, autor priloga, koji je posvjedočio kako je u više navrata zvao Škaru ne bi li dobio njegovu izjavu, no do toga nije došlo.

HND podsjeća kako je Damir Škaro u rujnu 2019. godine putem odvjetnika pokušao sudskim putem ishoditi zabranu emitiranja emisije „Provjereno“ te podnio kaznene prijave protiv žrtve, novinara i urednice, na što je HND i tada reagirao.

Kolege iz „Provjerenog“ objavili su priču od javnog značaja i pritom kontaktirali prozvanog Škaru. Presuda kojom Nova TV mora platiti 30.000 kuna zbog toga što glavni akter priče u trenutku njezina emitiranja još nije, kako se navodi, bio osumnjičen (sucu očito nije bitno što je protiv Škare podignuta optužnica), a žrtva ga je već prijavila, ruga se s istinom i traumom koju je podnijela žrtva te zastrašuje medije i novinare koji odluče objaviti slične priče. Za HND je ovakvo poimanje stvari neprihvatljivo.

Presuda suca Berislava Zaninovića opasan je presedan ne samo za novinarstvo i slobodu govora, koji se na ovaj način ukidaju, odnosno ograničavaju na to da se njihova funkcija korektiva društva može odvijati samo u opsegu i samo onda kada nam to dopusti valjda bezgrešna i svemoguća sudska vlast. Na to nipošto ne možemo pristati, da sucu Zaninoviću i njemu sličnima delegiramo i prepustimo odlučivanje o tome što i kada novinari smiju, a što ne smiju pisati, jer bi to značilo da pristajemo biti tek likovi iz Kafkinih romana, odnosno da dajemo placet Zaninoviću i njemu sličnima da postanu kolektivnim glavnim urednicima svih hrvatskih medija!

Duboko smo uvjereni da je ovakva presuda i pravno potpuno neutemeljena te da će pasti u žalbenom postupku, a potpuno smo sigurni da je protivna zdravom razumu jer se stavlja na stranu seksualnog predatora, moćne javne ličnosti, a ne anonimne i nezaštićene žrtve, koja je jedinu zaštitu pokušala pronaći istupajući javno u medijima i govoreći apsolutnu istinu, što je pokazao i daljnji tijek procesa protiv Škare.

Takav nedopustiv tretman anonimne i nezaštićene žrtve pravna je i moralna tema i za Državno sudbeno vijeće (DSV) i za Ministarstvo pravosuđa i za Pravosudnu akademiju, koju očito neki hrvatski suci ne doživljavaju ozbiljno.

Na kraju, kao novinari, ne bojeći se suca Zaninovića i njemu sličnih, možemo se samo upitati bi li na sličan način presudio medijima i novinarima da je imao sreće suditi u procesima moćnim seksualnim predatorima poput Harveyja Weinsteina ili Jeffreyja Epsteina, ili pak O. J. Simpsonu, koji su osuđeni upravo na temelju onoga što su o njihovoj mračnoj strani, prije nego li su završili na sudu, otkrili novinari?

Ili, da budemo sarkastični do kraja, bi li sudac Zaninović i njemu slični osudili hrvatske medije koji danas nazivaju Vladimira Putina ratnim zločincem, a da taj postupak protiv njega još nije pokrenut?

Za Izvršni odbor Hrvatskog novinarskog društva,

Hrvoje Zovko, predsjednik HND-a

Branko Mijić, potpredsjednik HND-a

Najčitaniji članci