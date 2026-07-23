HNS odlučio koga će podržati u utrci za novoga šefa HOO-a, Pletikosa: 'To je najbolji smjer'

Josip Varvodić u utrci je za novog predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora, a u tome ga je službeno podržao Hrvatski nogometni savez. Za Dnevnik Nove TV oglasio se tehnički direktor HNS-a Stipe Pletikosa.

- Moram istaknuti da mi je velika čast što ću predstavljati Hrvatski nogometni savez u Skupštini HOO-a na predstojećoj izbornoj skupštini. Moram isto tako istaknuti da je za mene osobno vrlo jasno da nogometni savez ima znanje i alate koje može prenijeti na puno sportova, utvrdio je Pletikosa i dodao kako smatra da je HNS to znanje pokazao kao i to da ga je šira sportska javnost prepoznala.

Dodao je da mu je neprihvatljivo da netko zloupotrebljava sredstva namijenjena sportašima i trenerima.

- Meni je kao sportašu neshvatljivo i neprihvatljivo da netko zloupotrebljava sredstva koja su namijenjena sportašima i trenerima koji uz svoj mukotrpan i pošten rad stvaraju buduće reprezentativce u svim sportovima. Što se tiče kandidata u kojem prepoznajemo temeljne promjene to je u ime HNS-a Josip Varvodić te smatramo da je to najbolji smjer za hrvatski sport pa je on kandidat kojeg ćemo podržati, poručio je Pletikosa.