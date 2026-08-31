Hoće li Hrvatska zbog Rimca ostati bez EU novca? Plenković: Možda još nije propao projekt

Premijer Andrej Plenković rekao je kako na prosvjed "Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku" koji bi se trebao održati u subotu 5. rujna u Zagrebu neće doći jer će tada biti na konferenciji u Italiji, a dodao je i kako se njegova Vlada bavi rješavanjem problema, a ne prosvjedovanjem.

"Mi se bavimo rješavanjem problema, a ne prosvjedovanjem", kazao je Plenković u ponedjeljak na Bledu odgovarajući na pitanja novinara o tome hoće li se on ili netko iz vlade pridružiti prosvjedu kojeg organiziraju građani okupljeni oko Građanske Inicijative "Gospić je naš dom", a kojim se želi upozoriti na probleme vezane za desetke tisuće tona ilegalno odloženog otpada na gospićkom području.

Upitan doživljava li najavljeni prosvjed kao poruku Vladi uzvratio je kako je 'supstanca da problem postoji'.

"Na mjestu za koje su županijska tijela dala suglasnost da bude odlagan otpad – dovezen je otpad koji tamo nije trebao biti. Ostavljen je i dovezen otpad u dosta velikim količinama.

Protiv onih koji su to učinili protuzakonito pokrenut je kazneni postupak, a riječ je, čini mi se o 14 fizičkih i četiri pravne osobe", naveo je i rekao da će se voditi kazneni postupak za odgovornost.

Na pitanje je li trebao otići u Gospić i zašto nije, odgovorio je da još ima vremena za otići u Gospić. "Bili smo u Gospiću sve ove godine, dakle nije sada da mi ne idemo u Gospić. Pa osobno sam išao u Gospić jako puno puta", rekao je premijer novinarima tijekom Strateškog foruma na Bledu.

"Mi smo sada u puno boljoj poziciji nego prije nekoliko dana", dodao je. "Prvo, imali smo saborski odbor, gdje je de facto potpuno nepotrebno prekinuta sjednica na koju su došli svi.

Dakle, taj susret u Gospiću je na inicijativu oporbe, na kraju miniran od same oporbe i poruku koju su poslali je politikantska, a ne poruka rješavanja problema", rekao je.

Kazao je da Hrvatski zavod za javno zdravstvo u kontinuitetu radi mjerenja ispravnosti vode za piće iz javne opskrbe vode u Gospiću, u cijeloj Ličko-senjskoj županiji te da je ona potpuno ispravna za piće. "Dakle, nema nikakve stvarne ugroze u ovom trenutku", poručio je Plenković.

Najavio je i promjene zakonskog okvira kazavši da je resorno ministarstvo u procesu izmijene zakona kako bi se pooštrila glava kaznenih djela za kaznena djela protiv okoliša i prirode.

Zbog robotaksija NPOO nije doveden u pitanje Novinari su Plenkovića pitali i o projektu 'robotaksija' Mate Rimca koji se financirao iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO), a mediji nagađaju kako bi u slučaju neispunjavanja tog projekta Europska komisija mogla umanjiti iznos sljedeće tranše Hrvatskoj.

"Gledajte, možemo sad cijelu provedbu NPOO svesti na jedan projekt. Hrvatska je, zahvaljujući našim pregovorima, našem angažmanu, prije punih šest godina dobila uz Grčku najveći udio potpore, kad se gleda u relativnom smislu, iz nacionalnog plana oporavke i otpornosti, odnosno instrumenta EU iduće generacije", rekao je.

Dodao je da je to u prvom trenutku bilo oko 15 posto BDP-a. "To je sada nešto manje od 13 posto. Mi smo kroz nacionalni plan oporavke i otpornosti proveli 80-ak reformi. Ispunili smo brojne kriterije, brojne indikatore. Do sada je Hrvatskoj isplaćeno 7,3 milijardi eura, što bespovratnih sredstava, što iz vrlo povoljnog zajma. Prema onome kako sada stvari stoje, čini mi se da ćemo od 406, u potpunosti ispuniti 404", naveo je Plenković.

Dodao je da to 'nije tako loš skor za 10 milijardi eura koje su pomogle rastu hrvatskog gospodarstva'.

"Što se tiče ovog specifičnog projekta, on, koliko ja razumijem, nije dobio konačnu homologaciju nadležne institucije u Njemačkoj.

Mi smo kao država napravili sve preduvjete, od infrastrukture pa do izmjene zakona. Smatramo da se taj projekt, kada se koncipirao naš nacionalni plan oporavka i otpornosti, idealno uklapao u one kriterije koji su bili postavljeni", naveo je.

Rekao je i da je očito, budući da je danas 31. kolovoza, taj jedan jedini projekt koji je ovakvog karaktera nije doveden do kraja. Naveo je da je to jedini takav projekt što se tiče bespovratnih sredstava te naglasio da to nije nešto zbog čega će cijeli Nacionalni plan oporavka i otpornosti biti doveden u pitanje.

"Nije ispoštovan taj rok, ali to nažalost je nešto što je bilo van našeg domašaja. Mi ne možemo utjecat na to hoće li jedan korisnik obaviti homologaciju na vrijeme", kazao je.

Na pitanje postoji li mogućnost da Europska komisija zbog robotaksija umanji devetu tranšu Hrvatskoj, Plenković je odgovorio da još ne smatra da je projekt nužno propao. "Propast možda ne, možda kasnije sve bude dovršeno", rekao je.

Naime, projekt zagrebačkih robotaksija tvrtke Project 3 Mobility, danas Verne, iza kojeg stoji poduzetnik Mate Rimac, trebao je biti završen do 30. kolovoza 2026. Nakon tog datuma Rimac ima još 30 dana za dostavu završne dokumentacije. Projekt je financiran iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. U srpnju 2023. isplaćen mu je predujam od 89,7 milijuna eura. Dio koji ne bude opravdan prihvatljivim troškovima podliježe povratu.