Hoće li nakon niza uhićenja novi zakon stati na kraj ili dati krila 'cjepkarošima' javne nabave?

Bivši šef nabave Ministarstva obrane Ivica Devčić i poduzetnica Alma Boch samo su posljednji u nizu uhićenih zbog cjepkanja nabave. Riječ je o perfidnom načinu pogodovanja koji je bio omiljen mnogim dužnosnicima, a ponekad ga je prilično teško otkriti ako svi uključeni šute i ne svjedoče o dogovoru.

Trenutačni zakon o javnoj nabavi propisao je da se otvoreni postupci nabave na koju se svi mogu javiti ne moraju provoditi ako je vrijednost nabave manja od 26.540 eura bez PDV-a za robu i usluge te ako su radovi vrijedni manje od 66.360 eura. U iznosima manjima od toga bilo je dovoljno zatražiti tri ponude od tvrtki koje naručitelj sam izabere. A oni koji su htjeli pogodovati su s još dvije tvrtke dogovorili da daju namjerno više ponude, pa uvijek prolazi ona željena.

Upravo za to se tereti i Devčić, koji je podijelio nabavu čizama na dvije manje kako bi ostao ispod praga, naložio podređenima da traže ponude od tvrtki koje su dale više ponude i tako je tvrtka Boch dobila prve poslove s MORH-om.

I IDS-ov gradonačelnik Buja, Fabrizio Vižintin, sad je uhićen jer je čak devet godina na isti način pogodovao tvrtki svoga prijatelja. Ranije je tako pogodovao i uhićeni ravnatelj bolnice Sv. Ivan u Zagrebu, a Uskok provodi izvide i u Hrvatskom olimpijskom odboru jer su cjepkali nabavu. U HOO-u su organizaciju jedne večeri na kojoj dodjeljuju nagrade podijelili na pet zasebnih ugovora kako bi sve mogla dobiti tvrtka A.T.I.

"Njima ćeš poslati poziv, oni će osigurati još dvije ponude, od kojih će njihova biti najjeftinija. Ti odlučuješ o tome po zakonu. Ti si čist, ne može ti nitko ništa reći da nisi radio po zakonu."

Točno tu uputu je danas osuđeni HDZ-ov požeški dogradonačelnik Mario Pilon dao direktoru komunalnog poduzeća. On i gradonačelnik su dogovorili koje tvrtke će raditi po najvišim cijenama, a koje ne smiju dobiti poslove. Međutim, osuđeni su jer je direktor Josip Vitez snimio razgovore i sve predao Uskoku.

Vlada je novim zakonom o javnoj nabavi još digla pragove za koje se ne moraju provoditi otvoreni postupci nabave. Od 1. rujna će se jednostavnom nabavom moći kupiti roba i usluga do 50.000 eura bez PDV-a i čak 100.000 eura za radove. "Cjepkaroši" tako dobivaju mogućnost pogodovanja do dvostruko višeg iznosa.

Međutim, Vlada je propisala dodatne zaštitne mehanizme za koje će se tek vidjeti hoće li funkcionirati ili će oni koji žele pogodovati i to lako zaobići. Do iznosa od 15.000 eura naručitelj će moći sklopiti posao s kim želi bez da zove bilo kakvu konkurenciju. Za iznose od 15.000 do 25.000 eura za robu i usluge i 45.000 eura za radove, naručitelj opet može izabrati samo jednog ponuđača. Može i njih više, ali ne mora. Ali takav poziv upućuje preko središnjeg sustava elektroničke javne nabave, pa će u konačnici svi vidjeti tko je izabran. Znači, do 25.000 eura za usluge i robu te 45.000 eura za radove bit će prilično lako pogodovati.

Stroža kontrola je tek iznad 25.000 eura usluga i robe i 45.000 eura za radove. Naručitelj mora preko javnog sustava pozvati barem tri tvrtke koje će konkurirati s cijenama. Ali bez obzira na to, i sve ostale tvrtke će vidjeti poziv i moći će se javiti i konkurirati čak i ako nisu pozvane. Ali opet postoje iznimke kad se ni to neće provoditi. Dakle, tek ćemo vidjeti hoće li novi zakon spriječiti pogodovanja ili će im dati krila. 