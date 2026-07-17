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ZATVOR I ZA VLASNICU DESIGN VISIONA

Određen istražni zatvor bivšem šefu nabave MORH-a Devčiću: 'Uvjeren je u svoju nevinost...'

Piše HINA,
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Određen istražni zatvor bivšem šefu nabave MORH-a Devčiću: 'Uvjeren je u svoju nevinost...'
U prostorije USKOK-a u Branimirovoj na ispitivanje je doveden Ivan Devčić | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Devčićev odvjetnik Dražen Gazda rekao je novinarima da se njegov klijent poricao krivnju, iznoseći detalje vezane za postupak javne nabave.

Bivšem šefu nabave Ministarstva obrane brigadiru Ivici Devčiću i vlasnici tvrtke Design vision Almi Boch određen je u petak popodne na zagrebačkom Županijskom sudu istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i od utjecaja na svjedoke. Devčićev odvjetnik Dražen Gazda rekao je novinarima da se njegov klijent poricao krivnju, iznoseći detalje vezane za postupak javne nabave. 

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U prostorije USKOK-a u Branimirovoj na ispitivanje je doveden Ivan Devčić U prostorije USKOK-a u Branimirovoj na ispitivanje je doveden Ivan Devčić U prostorije USKOK-a u Branimirovoj na ispitivanje je doveden Ivan Devčić
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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

"On je potpuno uvjeren u svoju nevinost, tako da se odlučio na aktivnu obranu koja je bila prilično opsežna. Poricao je krivnju, iznosio je detalje postupka javne nabave i smatra da je kompletan postupak javne nabave proveden u skladu sa zakonom o javnoj nabavi", kazao je Gazda. 

Odvjetnik je najavio da će iskoristiti pravo na žabu te dodao da je razočaran i iznenađen što je istražni zatvor određen i zbog opasnost od ponavljanja kaznenog djela s obzirom na to da Devčić već duže vrijeme ne radi na mjestu načelnika sektora za javnu nabavu pa ne vidi na koji način bi u budućnosti mogao utjecati na donošenje odluka vezano za javnu nabavu.

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Bivši šef nabave Ministarstva obrane brigadir Ivica Devčić i vlasnica tvrtke Design vision Alma Boch uhićeni su u četvrtak u novoj antikorupcijskoj akciji Uskoka u kojoj sudjeluje i vojna policija, a protiv njih je u petak Uskok pokrenuo istragu i zatražio određivanje istražnog zatvora.

Uskok sumnja da je Devčić od srpnja 2018. do ožujka 2019. kao načelnik Samostalnog sektora za javnu nabavu nezakonito pogodovao tvrtki suosumnjičene Alme Boch.

Prema sumnjama tužiteljstva Devčić je dogovorio s Boch da će njenoj tvrtki osigurati dobivanje poslova u postupcima nabave Ministarstva obrane, a radilo se o nabavi 260 pari vojničkih čizama za potrebe Oružanih snaga RH, čija je procijenjena vrijednost iznosila 42.390 eura.

Kako bi izbjegao obvezu provođenja javne nabave prema Zakonu o javnoj nabavi, Devčić je naložio da se nabava podijeli u dva odvojena postupka jednostavne nabave, pri čemu je vrijednost svakog pojedinog postupka određena ispod zakonskog praga. Također je naložio da se pozivi za dostavu ponuda upute isključivo odabranim trgovačkim društvima, među kojima je bio i Design Vision.

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Alma Boch je, zastupajući Design Vision, poduzimala radnje kojima je omogućena provedba dogovora te je u oba postupka dostavila cjenovno najpovoljnije ponude.

Budući da je u prvom postupku ponuda njene tvrtke premašivala dopušteni prag za jednostavnu nabavu, Devčić je naložio smanjenje količine nabave sa 150 na 127 pari čizama kako bi postupak ostao unutar propisanih financijskih ograničenja. Preostalih 133 para nabavljena su u drugom postupku.

Na taj su način MORH i Design Vision sklopili ugovore vrijedne preko 62.000 eura, a prema navodima optužbe Design Vision ostvario je nepripadnu imovinsku korist od 25.960 eura.

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