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MAJSTORSKE DIPLOME

HOK: 929 položenih majstorskih ispita u zadnjih godinu dana! Frizeri, elektroinstalateri...

Piše HINA,
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HOK: 929 položenih majstorskih ispita u zadnjih godinu dana! Frizeri, elektroinstalateri...
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Zagreb: 32. svečana Akademija povodom Dana Hrvatske obrtničke komore | Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Ova diploma dodatna je motivacija da svojim radom opravdam povjerenje svojih klijenata i budem najbolji u onome što radim", poručio je Marko Zaharija

U Hrvatskoj je u proteklih godinu dana majstorski ispit položilo 929 majstora, od čega od početka ove godine njih 424, objavila je u četvrtak Hrvatska obrtnička komora (HOK).

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Najveći broj položenih majstorskih ispita u posljednjih godinu dana bio je u majstorskim zvanjima majstor elektroinstalater, majstor frizer, majstor vodoinstalatera, instalatera grijanja i klimatizacije te majstora automehaničara. Geografski gledano, najviše ih je položeno bilo na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije, Splitsko-dalmatinske i Osječko-baranjske županije. 

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 Iz HOK-a navode da je na nedavnoj Svečanoj Akademiji, održanoj povodom Dana Hrvatske obrtničke komore, simbolično uručena Majstorska diploma majstoru elektroinstalateru Marku Zahariji iz Poreča, kao priznanje svim obrtnicima koji su uspješno položili majstorski ispit u 2026. godini i dosegnuli najvišu razinu stručnog obrazovanja, potvrđujući time kvalitetu svojih proizvoda i usluga.

 "Majstorski ispit za mene nije samo potvrda stečenog znanja, nego i poticaj da nastavim učiti i razvijati se u svom poslu. Vjerujem da se kvalitetan rad temelji na odgovornosti, stručnosti i stalnom usavršavanju, a ova diploma dodatna je motivacija da svojim radom opravdam povjerenje svojih klijenata i budem najbolji u onome što radim", poručio je Marko Zaharija.

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