Obavijesti

News

Komentari 0
REAKCIJA NA VUJČIĆEVE IZJAVE

HOK: 'Ugostitelji ne mogu biti krivci za rast cijena. Oni su posljenji u cjenovnom lancu'

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
HOK: 'Ugostitelji ne mogu biti krivci za rast cijena. Oni su posljenji u cjenovnom lancu'
Split: Ugostiteljska ponuda za vrijeme Adventa na rivi | Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Predsjednik HOK-a Dalibor Kratohvil ističe kako "ugostitelji ne mogu biti začetnici ili krivci trenda povećanja cijena, ako su posljednji u lancu"

Ugostitelji ne mogu biti krivci za rast cijena jer su posljednji u cjenovnom lancu, uz kontinuiran rast svih ulaznih troškova, poručila je u utorak Hrvatska obrtnička komora (HOK), reagirajući na izjavu guvernera Hrvatske narodne banke (HNB) Borisa Vujčića utjecaju cijena u ugostiteljstvu na inflaciju.

Vujčić je u ponedjeljak govorio o posljedicama vrlo visoke stope inflacije u sektoru turističkih usluga, koji je imao, i još ima, najviši doprinos rastu inflacije u Hrvatskoj, a što se prvenstveno odnosi na usluge hotelskog smještaja i ugostiteljske usluge.

LOVU NA SUNCE Ugostitelji sretni blagdanskom potrošnjom, ali daleko je to od rekorda: Evo što kaže Porezna
Ugostitelji sretni blagdanskom potrošnjom, ali daleko je to od rekorda: Evo što kaže Porezna

One su, upozorio je, dovele do realnog pada potrošnje inozemnih turista koji je već dugo vremena izražen. Ove godine, uz vrlo dobru predsezonu i posezonu, u glavnom dijelu sezone je došlo do pada broja noćenja, uz praktički stagnaciju rasta prihoda u turizmu što znači, kazao je Vujčić, da udio prihoda iz turizma u BDP-u pada, a očekuje se da će se taj pad nastaviti.

Turistički sektor mora biti oprezan s cijenama, zato jer ima znatno rast veći cijena od svih konkurentskih zemalja, što naravno dovodi do gubitka konkurentnosti, a kad počnete gubiti goste obično ih je teško kasnije brzo vratiti, upozorio je Vujčić.

Predsjednik HOK-a Dalibor Kratohvil u današnjoj reakciji ističe kako "ugostitelji ne mogu biti začetnici ili krivci trenda povećanja cijena, ako su posljednji u lancu". 

ANALIZA BLAGDANSKE POTROŠAČKE KOŠARICE Blagdanska košarica postala je luksuz: 'Obroci se zamjenjuju jeftinim i lošim namirnicama'
Blagdanska košarica postala je luksuz: 'Obroci se zamjenjuju jeftinim i lošim namirnicama'

Cijene jesu rasle, ali su istovremeno rasli i svi ulazni troškovi, a ukupna marža u ugostiteljstvu je u ovoj godini pala s 12 posto na 9 posto, kazao je.

- Poslodavci su, osim gotovo duplog rasta plaća, suočeni i s većim doprinosima, skupljim energentima te maržama velikih trgovaca. Moram istaknuti da su u zemljama u okruženju ulazni troškovi robe značajno niži, a time naši ugostitelji u značajno nepovoljnijem položaju - istaknuo je Kratohvil.

Podsjetio je na izjave stručnjaka s Instituta za turizam Ivana Kožića s ovogodišnjeg 37. Kongresa ugostitelja i turističkih djelatnika koji je kao glavne uzroke inflacije te rasta cijena u ugostiteljstvu i turizmu naveo maloprodaju i rast plaća.

PROGNOZA ZA 2026. Optimistični guverner HNB-a Boris Vujčić: Građani će sljedeće godine živjeti bolje, sve će rasti
Optimistični guverner HNB-a Boris Vujčić: Građani će sljedeće godine živjeti bolje, sve će rasti

Nadalje, objašnjava kako je potrebno promijeniti perspektivu i sagledati kontekst, napominjući kako je recimo kava proizvod u koji je implementirano oko 40 različitih troškova, pri čemu treba istaknuti i PDV od 25 posto i porez na potrošnju, koji opterećuje samo hrvatske ugostitelje u usporedbi sa stranom konkurencijom.

- Došlo je do rasta cijena, ali samo kako bismo preživjeli i radili, a ne ostvarivali ekstraprofit. Tu tvrdnju potvrđuju smanjene marže. Obrtnici nisu ti koji rade za ekstraprofit i itekako paze da ne iznevjere i ne izgube svoje goste - kazao je Kratohvil napominjući kako su svjesni da će im gosti prvi pokazati ukoliko ne budu zadovoljni s onime što su im isporučili za njihov novac.

SVE JE BUKIRANO Badnjak u najboljim hrvatskim restoranima: Cijene večere po osobi idu i do 300 eura...
Badnjak u najboljim hrvatskim restoranima: Cijene večere po osobi idu i do 300 eura...

- Tržište je pokazalo da gotovo odmah kažnjava one koje neopravdano i prekomjerno povećavaju cijenu bez proporcionalnog ulaganja u kvalitetu. Naglašavam da su zahtjevi stavljeni pred ugostitelje nemogući - ulaganja i podizanje kvalitete, uz kontinuirano povećanje troškova, a bez povećanja cijena - zaključio je Kratohvil.

Iz HOK-a u priopćenju iznose i podatke da je posljednjeg dana u studenom ove godine u Hrvatskoj u Cehu ugostiteljstva i turizma poslovalo 11.858 obrta, 101 više nego u isto vrijeme prošle godine, odnosno 11 manje nego krajem listopada ove godine. Unatrag godinu dana u Hrvatskoj posluje 11.766 obrta više, ukupno njih 135.251.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Užas u Nizozemskoj! Auto uletio u ljude na paradi. Ozlijeđeno je 9 osoba, troje ima teške ozljede
STRAVA U NUNSPEETU

Užas u Nizozemskoj! Auto uletio u ljude na paradi. Ozlijeđeno je 9 osoba, troje ima teške ozljede

Na mjesto nesreće odmah su stigla vozila Hitne, policije, došli su i vatrogasci...
FOTO Sjećate se kuće u Podvinju s lampicama i prvim bijelim poljem? 'Prerezali su mi žice'
VIŠE NE SVIJETLI

FOTO Sjećate se kuće u Podvinju s lampicama i prvim bijelim poljem? 'Prerezali su mi žice'

Oštećeni je upoznat s pravom podnošenja prijedloga za kazneni progon vezano uz kazneno djelo oštećenja tuđe stvari, rekli su iz policije.
Pretučeni član grupe Joy za 24sata: 'Njih 20 me cipelarilo na domjenku sindikata ZET-a'
VIDEO

Pretučeni član grupe Joy za 24sata: 'Njih 20 me cipelarilo na domjenku sindikata ZET-a'

Svakako se nadamo kako će djelatnici MUP-a i nadležno državno odvjetništvo poduzeti sve kako bi se odgovorni kaznili. Svima hvala na mnogobrojnim pozivima i porukama podrške, rekli su ranije iz benda

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025