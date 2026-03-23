HOK: Vladine mjere važne za stabilnost i održivost poslovanja

"Posebno ističemo odluku o zadržavanju postojećih cijena električne energije i plina u idućem razdoblju, kao i nastavak subvencija za gospodarstvo, što predstavlja ključnu potporu održivosti poslovanja brojnih obrta kao najmanjih i najranjivijih gospodarskih subjekata. Povećanje cijene plavog dizela, iako ublaženo mjerama Vlade, i dalje će predstavljati dodatno opterećenje za naše ribare i poljoprivrednike. Svjesni smo da su mogućnosti intervencije ograničene i stoga pozdravljamo dodatne potpore u iznosu od 28 milijuna eura za poljoprivrednike i ribare, koje će barem djelomično ublažiti posljedice rasta troškova. Pozdravljamo i mjeru potpore održivosti javnom prijevozu putnika od 0,16 eura po litri dizela", istaknuo je predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratohvil.

U HOK-u pozitivnim ocjenjuji i mjere ublažavanja rasta cijena goriva, koje će, unatoč poremećajima na tržištu, ipak biti niže nego što bi bile bez intervencije Vlade. Time se, ističu, barem djelomično smanjuje pritisak na troškove prijevoza i opskrbnih lanaca, koji značajno utječu na svakodnevno poslovanje obrtnika.

Vlada donijela 10. paket mjera pomoći

Deseti vladin paket mjera za zaštitu kućanstava i gospodarstva od rasta cijena vrijedan je 450 milijuna eura, a uz ostalo donosi nastavak regulacije cijena goriva i zadržavanje cijena struje i plina do 30. rujna ove godine, rekao je u ponedjeljak na sjednici Vlade premijer Andrej Plenković.

Premijer Plenković podsjetio je da je uzrok desetoga paketa vrlo ozbiljna situacija na Bliskom istoku, odnosno sukob SAD-a i Izraela s Iranom, zbog čega je, primjerice, cijena barela nafte brent sa 71 dolara prije tri tjedna skočila na 114 dolara.

To je agresivan i silovit rast cijene nafte, a vlada u takvim okolnostima želi očuvati sigurnost opskrbe i priuštivost cijena, zadržati radna mjesta, gospodarsku aktivnost i što više ublažiti pritisak na rast cijena i to ne samo energenata, rekao je Plenković.

Stoga Vlada nastavlja s regulacijom cijena goriva te je odlučila smanjiti trošarine i dio premije distributera goriva. Kada je riječ o cijenama električne energije i plina, Plenković je rekao da je izlazak iz subvencija planiran za 1. travnja, ali je vlada odlučila nastaviti subvencije još šest mjeseci, do 30. rujna i to i za građane i poduzetnike.

Nastavljaju se i mjere za ugrožene kupce energenata, za što je predviđeno 55 milijuna eura i to kroz vaučer od 70 eura mjesečno po kućanstvu za troškove električne, plinske ili toplinske energije. Vlada je pripremila i mjere za potporu održivosti domaćega javnog prijevoza u iznosu od osam milijuna eura. To je mjera potpore javnom prijevozu putnika od 0,16 eura po litri dizela.

Između ostaloga, paket za poljoprivrednike i ribare od 28 milijuna eura sadrži potporu od sto eura po hektaru za troškove sjetve i sadnje ratarskih kultura, voća i povrća od 100 eura po hektaru za prvih deset i 50 eura po hektaru za drugih deset hektara, s isplatom u prvoj polovici godine, za što je izdvojeno 20 milijuna eura...