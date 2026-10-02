Holcim: 'Zrak u Koromačnu je prve kategorije. Bijeli trag iznad dimnjaka je para...'

Holcim Hrvatska odgovorio je u petak Radnoj skupini Istarske županije za praćenje kvalitete zraka u okolici cementare u Koromačnu kako mjerenja potvrđuju da je zrak koji udišu mještani Koromačna i Labinštine prve kategorije, kao i da se poduzimaju dodatna mjerenja.

Radna skupina zatražila je u ponedjeljak od nadležnih tijela i Holcima Hrvatska d.o.o. dostavu u roku od pet dana dodatne dokumentacije, analiza i podataka oko gospićkog otpadu koji se planira oporabiti u cementari Holcim.

Holcim navodi kako u potpunosti podržava zahtjev da se trenutne vrijednosti kontinuiranih mjerenja emisija izravno prenose na stranicama Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije, pa je od Zavoda zatražio tehničku uputu prema kojoj će prijenos programirati.

Navode kako je ispunjen zahtjev za dodatnim mjerenjem kvalitete zraka u samom naselju, pa je tako u Koromačnu postavljena mobilna imisijska stanica, unajmljena od Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, čija mjerenja svatko može neprekidno pratiti, a cjelovito analitičko izvješće Radnoj skupini bit će proslijeđeno odmah po primitku.

"Stanica pokazuje vrlo dobru kvalitetu zraka i siguran boravak na otvorenom, što potvrđuju i dugogodišnja mjerenja na stalnoj postaji Koromačno-Brovinje, u koju je Holcim dobrovoljno uložio još 2006. godine, a kojom upravlja Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije", stoji u priopćenju Holcima . Dodaju kako je prema godišnjem izvješću tog Zavoda za 2025. godinu zrak ondje prve kategorije.

Kontinuirana mjerenja na dimnjaku pokazuju pak da su emisije unutar propisanih graničnih vrijednosti, a podaci su javno dostupni i u državnom sustavu praćenja emisija i na Holcimovoj stranici.

"Bijeli trag koji se vidi iznad dimnjaka vodena je para koja se kondenzira u dodiru s hladnijim zrakom, a pritužbe na povremene neugodne mirise Holcim shvaća ozbiljno. S obzirom na to da je dio pogona u probnom radu, dodatnim analizama radi na tome da se takvi mirisi više ne pojavljuju", stoji u priopćenju.

"Zdravlje svih nas i okoliš u kojem zajedno živimo čuvamo radeći savjesno, stručno i prema zakonu, a u pojedinim područjima, kroz direktive Holcim Grupe, i iznad onoga što je propisano u Hrvatskoj. Svjesni smo da u ovakvoj situaciji opća uvjeravanja nisu dovoljna. Svi moramo imati čist obraz i zato iza svake naše riječi stoje mjerenja koja svatko može provjeriti", poručuju iz tvornice cementa Holcim.