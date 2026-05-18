PODRŽAN NOVI PRAVILNIK

HOO: Nema nepravilnosti u Hrvatskom skijaškom savezu

Piše HINA,
Zagreb: Izjava Zlatka Mateše nakon sjednice Vijeća HOO-a | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Nakon višesatne sjednice Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora potvrđeno je da su sredstva dodijeljena Hrvatskom skijaškom savezu korištena zakonito i namjenski

Nakon višesatne tematske 29. sjednice Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) nisu utvrđene nepravilnosti u korištenju sredstava Hrvatskog skijaškog saveza (HSS) dobivenih od HOO-a, a ujedno je dana podrška novom pravilniku o programu javnih potreba u sportu na državnoj razini. Po završetku sjednice Vijeća HOO-a nazočni članovi jednoglasno su donijeli sljedeće zaključke:

1. Na temelju provedene detaljne analize financijskog poslovanja u dijelu sufinanciranja Hrvatskog skijaškog saveza, stručne službe za kontrolu Hrvatskog olimpijskog odbora izvršile su sveobuhvatan uvid u način trošenja i pravdanja sredstava osiguranih kroz Program javnih potreba u sportu na državnoj razini, a koja se realiziraju putem HOO-a. Provedeni nadzor nedvojbeno je utvrdio da su sva sredstva doznačena Hrvatskom skijaškom savezu korištena namjenski, u potpunosti u skladu s važećim pravilnicima i zakonskim okvirima Republike Hrvatske. Nepravilnosti u korištenju sredstava putem HOO-a nisu utvrđene.

2. Predsjednik, glavni tajnik i članovi Vijeća HOO-a najoštrije osuđuju svaki oblik nepravilnosti i nezakonitog postupanja te izražavaju punu spremnost na preuzimanje odgovornosti u slučaju utvrđenih i dokazanih nezakonitih radnji. Istodobno naglašavaju kako je, u interesu stabilnosti i kontinuiteta sustava sporta, neprihvatljivo donositi ishitrene kadrovske odluke pod pritiskom nedokazanih sumnji ili prije pokretanja i okončanja relevantnih pravnih postupaka od strane nadležnih institucija, jer bi takvi potezi mogli ozbiljno ugroziti funkcioniranje sustava sporta u cjelini.

3. Članovi Vijeća HOO-a pozdravljaju inicijativu i prijedlog novog Pravilnika o programu javnih potreba u sportu na državnoj razini, uz uvjerenje da će njegovo donošenje dodatno unaprijediti transparentnost sustava, osnažiti mehanizme odgovornosti te pridonijeti učinkovitijem i svrhovitijem upravljanju javnim sredstvima u sportu Republike Hrvatske. Ujedno pozdravljamo spremnost Ministarstva turizma i sporta za organizacijom tematskih radionica s krovnim sportskim organizacijama i njihovima članicama na kojima će se dati detaljne upute za provedbu i realizaciju odredbi istog Pravilnika.  

