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Hormuški tjesnac i dalje otvoren: Tankeri nastavljaju ploviti unatoč napetostima

Piše HINA,
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Hormuški tjesnac i dalje otvoren: Tankeri nastavljaju ploviti unatoč napetostima
Foto: Reuters
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Među brodovima su GasLog Shanghai, kojim upravlja grčka brodarska tvrtka GasLog, te brodari povezani s QatarEnergyjem Al Samriya, Al Dafna, Al Gattara i Al Rayyan

Podaci o praćenju brodova pokazali su da je posljednjih dana, unatoč obnovljenim borbama na Bliskom istoku, više tankera s ukapljenim prirodnim plinom nastavilo prolaziti kroz Hormuški tjesnac, a 22 broda povezana s Japanom napustila su Zaljev od utorka, priopćio je Tokio. Hormuški tjesnac, ključnu rutu za svjetske pošiljke nafte i LNG-a, pomno prate brodarske tvrtke i vlade nakon iranskih napada na komercijalne brodove ovog tjedna i američke odmazde što je smanjilo promet kroz plovni put.

No, najmanje pet tankera s LNG-om ušlo je u tjesnac posljednjih dana, prema podacima Kplera i LSEG-a.

Među brodovima su GasLog Shanghai, kojim upravlja grčka brodarska tvrtka GasLog, te brodari povezani s QatarEnergyjem Al Samriya, Al Dafna, Al Gattara i Al Rayyan.

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GasLog Shanghai i Al Rayyan vjerojatno su ušli u tjesnac preko noći, nakon što su viđeni izvan plovnog puta 9. srpnja, pokazali su podaci.

Ostala tri broda povezana s QatarEnergyjem posljednji su put viđena izvan Hormuškog tjesnaca, uz zapadnu obalu Indije, prije nekoliko tjedana.

U četvrtak je tanker za prijevoz sirove nafte (VLCC) Nissos Kea ušao u tjesnac, dok je VLCC Lila Vadinar izašao.

„Ono što je sada drugačije, u usporedbi s početkom sukoba, jest to što Iran napada brodove koji koriste 'omansku rutu' umjesto da cilja sve brodove, što znači da će se brodovi sve više okretati prema 'iranskoj ruti' ili koristiti mrak za tranzit kroz tjesnac“, rekao je Xavier Tang, viši tržišni analitičar u Vortexi.

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U međuvremenu, 22 broda povezana s Japanom, uključujući šest velikih tankera za sirovu naftu, prošla su kroz tjesnac između 7. i 9. srpnja kako bi izašla iz njega, rekao je japanski ministar prometa Yasushi Kaneko na konferenciji za novinare u petak.

Na pitanje kako je osigurana sigurnost brodova, dužnosnik odjela za prekomorski brodarstvo ministarstva prometa odbio je komentirati, navodeći sigurnosne razloge.

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