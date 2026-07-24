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DAN PRETVOREN U NOĆ

HOROR U KIJEVU Rusi usred dana zasuli Kijev balističkim projektilima. Ima mrtvih

Piše Antonela Šaponja,
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HOROR U KIJEVU Rusi usred dana zasuli Kijev balističkim projektilima. Ima mrtvih
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Foto: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAI
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Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je u napadu poginulo šest osoba, dok su deseci ozlijeđeni

Ruske snage izvele su u petak jedan od rijetkih dnevnih raketnih napada na Kijev. Prema ukrajinskim izvorima, ispaljeno je deset balističkih projektila tipa Iskander i Cirkon, a meta je navodno bila vojna izložba bespilotnih sustava na jednoj od kijevskih zračnih luka. Prema neslužbenim informacijama, poginulo je najmanje deset ljudi, a oko stotinu ih je ranjeno. Službene potvrde tih brojki zasad nema.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je u napadu poginulo šest osoba, dok su deseci ozlijeđeni. Dodao je da su akcije spašavanja u tijeku. Eksplozije su se u Kijevu čule oko 11.30 sati po lokalnom vremenu, nakon što su vlasti izdale upozorenje na opasnost od balističkih projektila.

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Napad je izazvao i oštre kritike organizatora vojne izložbe. Prema navodima ukrajinskih izvora, nekoliko dana prije događaja na društvenim mrežama objavljen je plakat s informacijama o mjestu i vremenu njegova održavanja.

Aftermath of a Russian missile attack in Kyiv region
Foto: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAI

Glasnogovornik ukrajinskih zračnih snaga Jurij Ihnat rekao je da su javna događanja unutar oružanih snaga već dugo zabranjena zbog sigurnosnih razloga. Dodao je da bi se istih sigurnosnih pravila trebali pridržavati i civili pri organiziranju javnih događaja.

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Balistički napadi na Kijev uglavnom se izvode tijekom noći, zbog čega je ovaj dnevni udar neuobičajen. Viši analitičar Ukrajinskog centra za sigurnost i suradnju Anton Zemljanyi za RBC-Ukrajina iznio je tri moguća objašnjenja. Smatra da je najizgledniji cilj bio iscrpljivanje ukrajinske protuzračne obrane. Rusija bi, prema njegovoj procjeni, mogla pokušavati natjerati Ukrajinu da tijekom dana potroši vrijedne rakete presretače te tako oslabi svoju obranu prije mogućeg masovnog napada tijekom noći.

Aftermath of a Russian missile attack in Kyiv region
Foto: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAI

Druga je mogućnost da je riječ o demonstraciji sile i političkoj poruci povezanoj s nedavnim posjetom američke delegacije Kijevu ili pokušaju skretanja pozornosti s ukrajinskih napada na ciljeve u Rusiji. Kao treće objašnjenje naveo je tehničke razloge. Napad je, smatra, možda bio planiran tijekom noći, ali je zbog tehničkih problema izveden tek u prijepodnevnim satima.

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Glavni ukrajinski državni tužitelj Ruslan Kravčenko objavio je da je pokrenuta istraga zbog sumnje na ratni zločin. Istodobno je otvorena i zasebna kaznena istraga zbog moguće nesavjesne organizacije događaja na kojem je izveden napad. Istražitelji će pokušati utvrditi tko je odlučio održati izložbu, tko je odobrio mjesto i vrijeme događaja te koje su sigurnosne mjere bile poduzete.

Aftermath of a Russian missile attack in Kyiv region
Foto: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAI

Provjeravat će se i jesu li rizici organiziranja takvog događaja u uvjetima ratnog stanja bili pravilno procijenjeni.

- Rat nikoga ne oslobađa odgovornosti za upravljačke odluke. Naprotiv, zahtijeva najvišu razinu profesionalnosti, opreza i svijesti o svakom koraku - poručio je Kravčenko te izrazio sućut obiteljima poginulih i ozlijeđenih.

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Komentari 1
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