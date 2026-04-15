HOROR U WALMARTU Otela dječaka i prijetila mu nožem. Policija je upucala na mjestu!

Stravična drama odigrala se u utorak ujutro u Walmartu u američkom gradu Omahi, gdje je 31-godišnja žena napala trogodišnje dijete i pokušala ga oteti, javlja NBC News. Prema policiji, žena po imenu Noemi Guzman najprije je u trgovini prišla djetetu koje je bilo u pratnji skrbnika, a zatim izvadila veliki nož. U jednom trenutku otela je dječaka i naredila osobi koja ga je čuvala da izađe iz trgovine. Napeta situacija nastavila se i izvan trgovine, gdje je žena držala nož uz dijete i razmjenjivala riječi sa skrbnikom sve do dolaska policije. Policija je dojavu zaprimila oko 9:13 ujutro, a na teren su stigli nekoliko minuta kasnije. Već pri dolasku zatekli su šokantan prizor, žena je držala nož uz trogodišnjaka koji je bio u kolicima.

Unatoč jasnim naredbama policajaca da odbaci oružje, napadačica je to odbila. U jednom trenutku zamahnula je nožem prema djetetu i porezala ga po licu.

Tada su policajci otvorili vatru. Najmanje jedan policajac ispalio je hitac, a žena je preminula na mjestu događaja.

Dječak je hitno prevezen u bolnicu s velikom posjekotinom na licu. Liječnici su potvrdili da ozljeda nije opasna po život te se očekuje njegov oporavak.

Policija je također navela da nitko od službenika nije ozlijeđen tijekom intervencije.

Prema prvim informacijama, žena je nož najvjerojatnije ukrala unutar trgovine, a istražitelji zasad nemaju dokaza da je poznavala dijete ili njegovog skrbnika. Motiv napada još uvijek nije poznat.