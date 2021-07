Tomislav Horvatinčić došao je u Remetinec gdje se treba javiti na odsluženje kazne. Oko 21.20 u Remetinec je prvo stigao njegov odvjetnik Velimir Došen. Horvatinčić je iz auta izašao na štakama.

POGLEDAJTE VIDEO Horvatinčić je stigao u Remetinec

- Još jednom izražavam žaljenje što sam sudjelovao u nesreći u kojoj su ljudi izgubili život. Vjerujem da ću ovdje moći nastaviti svoje liječenje, o ovoj ustanovi sam čuo sve najbolje i mislim da je to najbolji zatvor u Europskoj Uniji - rekao je Horvatinčić.

- Čuo sam da sam vukao 10 godina pravosuđe za nos. Nikada u 10 godina ni jedna rasprava nije odgođena zbog mene. U ove dvije godine kada mi nije trebao niti odvjetnik niti molbe, ja sam bolestan čovjek i operacije su se dogodile na mome tijelu. Minimalno ljudsko bi bilo da zatvorenik dođe koliko toliko zdrav, a ne na štakama. Bit ću dobar zatvorenik - rekao je Horvatinčić.

Potom je dodao:

"Ova kazna... Jesam li ja ubio namjerno to dvoje ljudi? Ovo se nije dogodilo u zadnjih 100 godina. Da je bio nehaj bila bi manja kazna. Vi ste sa svojim informiranjem i pritiskom tome pridonijeli. Ja bih bio najsretniji da ste napisali da sam dao milijun kuna u Zakladu Ana Rukavina, malom Šimunu ja plaćam liječenje, puno novih radnih mjesta sam otvorio."

Upitao je novinare smatraju li da je namjerno skrivio nesreću.

- Mislite li da sam namjerno ubio dvoje Talijana? Da vidimo tko je najinteligeniji za odgovor - dodao je.

- Od mene ste napravili metu - rekao je.

- Djeci ništa ne može vratiti roditelje, ali ja sam njima dao 400.000 kuna, nakon čega su oni povukli žalbu na moju oslobađajuću presudu - rekao je Horvatinčić.

- Dobio sam tisuće mailova podrške. Morao sam doći ovako kasno jer sam morao popiti lijekove, povraćao bih cijelu noć, ja nemam želudac, pola tijela nemam. Večeras ih neću imati sa sobom, uzet će mi ih na ulazu. Imam jaku podršku obitelji i izdržat ću to. Lako je robijati ako se u glavi namjesti da ste vi krivi i da ste dobili pravednu kaznu. Ali ako vam sudi za namjerno izazivanje prometne nesreće... Vještaci kažu da sam vozio primjereno, u novinama kažu nije vozio primjereno... Ali ja vas sve volim i poštujem, možda ćemo se susresti u nekim drugim prilikama i s nekim ljepšim vijestima - istaknuo je.

Liječit će se u zatvoru

Podsjetimo, Horvatinčić se mora javiti na odsluženje kazne u zatvor u Remetincu zbog izazivanja pomorske nesreće 2011. godine u kojoj je poginulo dvoje talijanskih nautičara.

Njegov odvjetnik tvrdi da je nevjerojatno da Horvatinčiću nisu omogućili da završi liječenje.

- Branim ga od 2011. godine i ovo je nevjerojatno što se dogodilo. Radio sam u zatvorskom sustavu i ne mogu vjerovat da mu nije omogućeno da završi liječenje. Nanesena mu je ogromna šteta, čak smatram da mu je ugrožen život. On večeras kad se javi u Remetinec, prekida terapiju koja mu je propisana. U zatvor ne možete ići ako ste bolesni kao što je on, zakon to propisuje. Nije se smjelo to dogoditi, bar dok se ne zaliječi stanje, što bi bilo krajem godine, rekao je odvjetnik Došen.