MIČITE GA S CESTE! Horvatinčić iznio kratku obranu. Policija ga tereti da je više puta vozio...

Tomislav Horvatinčić ponovno je uhićen u Zagrebu. Do uhićenja je došlo nekoliko dana nakon što je Index objavio fotografiju Horvatinčića za volanom terenca na Aleji Bologne u zagrebačkim Gajnicama.

- Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke, u vezi fotografija objavljenih u medijskom prostoru, odmah su počeli provođenje izvida. Tijekom jutra uhićen je 78-godišnji muškarac zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neizvršavanja sudske odluke - rekli su iz zagrebačke policije.

Dodali su i kako je kriminalističko istraživanje u tijeku.

Pojašnjeno, Horvatinčić je uhićen zbog kršenja sigurnosne mjere zabrane upravljanja svim motornim vozilima, koja mu je izrečena uz zatvorsku kaznu zbog izazivanja tragične pomorske nesreće u kojoj su poginuli talijanski supružnici. Sjedanjem za volan prekršio je sudsku zabranu, što predstavlja posebno kazneno djelo. Riječ je o kaznenom djelu neizvršavanja sudske odluke, za koje je predviđena zatvorska kazna do dvije godine. Osim oduzete vozačke zbog zdravstvenog stanja, Horvatinčić je imao izričitu sudsku zabranu vožnje. Ali Horvatinčić je nekako imao važeću vozačku...

Horvatinčić se na izdržavanje kazne javio 14. srpnja 2021., a Županijski sud u Puli pustio ga je na uvjetni otpust 18. srpnja 2025. godine. Kako se gotovo četiri godine provedene iza rešetaka ne računaju u mjeru, petogodišnji rok zabrane upravljanja vozilima počeo je teći tek nakon njegova izlaska iz zatvora, zbog čega sad nikako nije smio biti za volanom.

- Uhićenje Tomislava Horvatinčića nije povezano s predmetom u kojem je osoba Tomo Horvatinčić uvjetno otpuštena s izdržavanja kazne zatvora iz Kaznionice u Valturi, s obzirom na to da je uvjetni otpust trajao do 17. travnja 2026. - rekao nam je glasnogovornik Županijskog suda u Puli, sudac Zdravko Garić.

IMAO VAŽEĆU VOZAČKU?!

Kako za Index piše Ana Raić, Horvatinčić ima važeću vozačku dozvolu! To znači da ga policija, prema sada dostupnim informacijama, neće moći teretiti za vožnju bez važeće vozačke dozvole. Ali ostaje pitanje kako je uopće moguće da je imao važeću dozvolu ako je istovremeno na snazi sudska zabrana upravljanja motornim vozilima.

Policija je, kako doznaje Jutarnji list, Horvatinčića zapravo uhvatila u vožnji više puta. Prema navodima prijave, čak je 18 dana tijekom rujna poduzetnik viđen za volanom, i to s urednom, novom vozačkom dozvolom koja mu je ljetos izdana jer je prošao sve liječničke kontrole.

Neslužbeno doznajemo da je Horvatinčić iznio kratku obranu. Točno je da ga policija tereti da je u više navrata posljednjih tjedana vozio...

Prijeti mu kazna do dvije godine zatvora

NIZ TRAGEDIJA

Kad je Tomislav Horvatinčić skrivio pomorsku nesreću u kojoj je život izgubio talijanski bračni par, novinari 24sata rekonstruirali su niz udesa u kojima su ljudi gubili život, a Horvatinčić je bio za volanom automobila i skrivio te tragedije.

Povijest Horvatinčićeve bahatosti za volanom seže godinama unazad. Početkom veljače 1980. godine kraj Zagreba, na Zagorskoj cesti, suludom je vožnjom svojim Volkswagenom na pješačkom prijelazu nasmrt zgazio Mandu Vučković (75) iz Zaprešića i teško ozlijedio njezinu kćer Slavu Nosek, koja je samo pukim slučajem ostala živa.

Dok je nesretna žena umirala u vozilu Hitne, Horvatinčić je bježao što dalje od mjesta nesreće. Teško ozlijeđenim pješakinjama nije ni pokušao pomoći. Samo ih je ovlaš pogledao onako bespomoćne i raskrvavljene te se dao se u bijeg. Nije pozvao Hitnu. Nije pozvao policiju. Skrivao se do sljedeće večeri, kad se sam prijavio sucu i priznao da je pobjegao s mjesta nesreće jer se, koje li bizarnosti, bojao krvi, za što je pribavio i nekakvu potvrdu psihijatra.

Tek po privatnoj tužbi nesretne obitelji, nakon što je državno odvjetništvo odustalo od progona ne smatrajući da je imalo kriv, Horvatinčić je četiri godine poslije osuđen samo na šest mjeseci zatvora, i to uvjetno na dvije godine.

Devet godina poslije ove nesreće, u veljači 1989., "pala" je druga Horvatinčićeva žrtva. Na zagrebačkoj Aleji Bologne prebrzom vožnjom izazvao je prometnu nesreću u kojoj je poginula Nada Petrović iz Zagreba. Jedini podatak do kojeg smo uspjeli doći je da je Horvatinčić zbog prebrze vožnje kažnjen s 4000 tadašnjih dinara.

Bahato je Horvatinčić reagirao i nakon nesreće 5. siječnja 2009. U Bregani je zbog prebrze vožnje u zimskim uvjetima prešao u suprotni smjer i izravno se sudario s Opel Astrom. Horvatinčić je vozio Range Rover. U Astri je bila četveročlana obitelj, Vladimir I. (49), Indira Ž. (37) i njihova djeca, sin (9) i kći (11).

'NISAM VOZIO PREBRZO'

- Horvatinčić je hodao kao šerif i telefonirao. Čula sam ga kako je muškarcu iz Opela rekao: 'Ništa se Vi ne brinite, kupit ću Vam novi auto' - prepričala nam je svjedokinja.

Nasreću, svi su bili lakše ozlijeđeni.

- Nisam vozio prebrzo. Naslonio sam se na auto. Ozlijeđenu djecu posjetio sam u bolnici. Moralo se to i meni dogoditi u čak 40 godina vožnje - komentirao je tad Tomo Horvatinčić.

Nije govorio istinu. To mu nije bila prva nesreća. Naprotiv, na duši je već imao dvije mrtve žene. Protiv Horvatinčića su podnijeli kaznenu prijavu. I ovaj put kažnjen je samo s prekršajnim nalogom.

Zagrepčani su, ogorčeni Horvatinčićevim sijanjem smrti u prometu, 2011. na Cvjetnom trgu preko puta tadašnjeg njegova poslovnog carstva izvjesili crnu ploču s imenima četvero njegovih žrtava.

U svim dosadašnjim nesrećama, onim s najtežim posljedicama, Horvatinčić se uz pomoć vještih odvjetnika izvlačio na nehaj. S mjesta nekih nesreća Horvatinčić bi jednostavno sjeo za upravljač automobila, stisnuo gas i nestao. Za policiju i sud o okolnostima nesreće te bizarnim razlozima bijega uvijek je imao već spremnu i montiranu priču.

BEZOBZIRNO PONAŠANJE

Iako je Horvatinčić prema MUP-ovim evidencijama od kolovoza 1999. do veljače 2011. godine počinio 31 prekršaj u prometu, i to pretežno prebrze vožnje, bez vozačke nikad nije ostao.

Nije ostajao niti bez plovidbene dozvole iako je 12. srpnja 2008. godine u dubrovačkom akvatoriju zatečen da bezobzirno i bahato glisira uz obalu ugrožavajući druge sudionike plovidbe. Lučkoj kapetaniji u Dubrovniku tad je platio samo 1000 kuna kazne. Da je Horvatinčić zbog divljanja na moru još tad ostao bez plovidbene dozvole, Talijani Francesco Salpietro i Marinelda Patella danas bi zasigurno još bili živi.

Šibenska državna odvjetnica Irena Senečić Horvatinčića je u optužnici za smrt Talijana opisala kao osobu sklonu brzoj i riskantnoj vožnji koja se ne obazire na sigurnost drugih sudionika u prometu unatoč ranijim događanjima nego nastavlja s bezobzirnim ponašanjem u prometu, bilo na kopnu ili moru.

Upravo takvo mišljenje odvjetništva rezultiralo je da je nakon puštanja iz pritvora sud u Šibeniku Horvatinčiću naredio mjeru opreza oduzimanjem vozačke dozvole te dozvole za upravljanje plovilima.

