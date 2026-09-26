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Horvatinčiću istražni zatvor, ali u vlastitom domu! Njegov odvjetnik: Nismo zadovoljni...

Piše 24sata,
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Horvatinčiću istražni zatvor, ali u vlastitom domu! Njegov odvjetnik: Nismo zadovoljni...
Zagreb: Tomislav Horvatinčić doveden na Županijski sud | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
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Horvatinčić će najprije biti odveden u Remetinec gdje bi trebao provesti oko tjedan dana dok se ne steknu tehnički uvjeti za osiguranje pritvora u domu

Sutkinja istrage zagrebačkoga Županijskoga suda odredila je Tomislavu Horvatinčiću istražni zatvor u vlastitom domu zbog opasnosti da bi mogao ponoviti kazneno djelo, javlja Jutarnji list.

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Zagreb: Tomislav Horvatinčić doveden na Županijski sud Zagreb: Tomislav Horvatinčić doveden na Županijski sud Zagreb: Tomislav Horvatinčić doveden na Županijski sud
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Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Tužiteljstvo je tražilo da ode iza rešetaka, ali sutkinja se odlučila na ovu opciju...

- Horvatinčić će najprije biti odveden u Remetinec gdje bi trebao provesti oko tjedan dana dok se ne steknu tehnički uvjeti za osiguranje pritvora u domu, odnosno dok se u njegov stan ne instalira potrebna tehnika koja će kontrolirati nanogvicu koju će morati nositi - piše za Jutarnji Đino Kolega.

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Izjava odvjetnika Tomislava Horvatinčića, Frana Olujića VIDEO
Izjava odvjetnika Tomislava Horvatinčića, Frana Olujića | Video: 24sata/Josip Mikačić/PIXSELL

- Nismo zadovoljni ovakvom odlukom, ali ona nam je svakako bolja nego da mu je određen zatvor u Remetincu mjesec dana - kazao je Horvatinčićev odvjetnik, Fran Olujić...

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'Nije bio svjestan toga...'

Nakon što se 2011. gliserom zabio u jedrilicu talijanskih supružnika Francesca Salpietra i Marinelde Patelle, koji su poginuli, pravomoćno je osuđen i odslužio je zatvorsku kaznu. Iz zatvora je izašao u srpnju prošle godine, nakon čega mu je počela teći petogodišnja zabrana upravljanja motornim vozilima. No u petak su ga uhitili zbog sumnje da je prekršio upravo tu sudsku zabranu, nakon što je prije nekoliko dana snimljen za upravljačem terenca u Zagrebu.

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FOTO Horvatinčića doveli na Županijski sud! Tužiteljstvo je za njega zatražilo istražni zatvor...

Njegov odvjetnik Olujić rekao je kako Horvatinčić nije bio svjestan da ne smije upravljati automobilom. Kako tvrdi obrana, Horvatinčiću su u srpnju izdali vozačku dozvolu, koju je preuzeo u MUP-u, a pritom ga, tvrde, nitko nije upozorio da mu je na snazi zabrana upravljanja.

Horvatinčića sumnjiče da je tijekom 18 dana nekoliko puta upravljao automobilom, iako to zbog sudske zabrane nije smio.

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