Hospitalizacije zbog fibrilacije atrija u Hrvatskoj porasle 30%

Zbog fibrilacije atrija, najučestalije aritmije srca, broj hospitaliziranih osoba u hrvatskim bolnicama porastao je za oko 30 posto u posljednje tri godine, istaknuli su u utorak iz Hrvatskog kardiološkog društva u povodu Svjetskog tjedna fibrilacije atrija.

Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ), zbog fibrilacije atrija u prošloj je godini hospitalizirano 8161 oboljelih, u usporedbi s 6267 osoba u 2022. godini. Fibrilacija atrija drugi je najčešći uzrok liječenja i skrbi u dnevnim bolnicama u skupini cirkulacijskih bolesti, odmah nakon hipertenzije, navode iz Hrvatskog kardiološkog društva.

Hrvatska ima deset bolnica u kojima je omogućeno liječenje ove najčešće srčane aritmije, metodom ablacije.

Prošle je godine napravljeno ukupno 3625 ablacijskih procedura, odnosno 850 na milijun stanovnika. Prema tom se pokazatelju Hrvatska nalazi u europskom vrhu, rekla je ministrica zdravstva Irena Hrstić.

''Kardiovaskularne bolesti predstavljaju zabrinjavajuće visok uzrok i stopu mortaliteta. Svaka ovakva akcija smanjuje tu stopu. Moja je želja da cijeli plan aktivnosti usmjerenih na visoku incidenciju ovakvih bolesti zaživi u punom opsegu'', istaknula je ministrica Hrstić.

Predsjednik Hrvatskog kardiološkog društva Davor Miličić rekao je da su kardiovaskularne bolesti uzrok gotovo četvrtine svih preuranjenih smrti u zemlji (smrtnost prije 65. godine života).

''Ipak, budućnost je vrlo svijetla. Liste čekanja na ablacijske zahvate jako su povoljne. U Sloveniji se čeka više od godine, a u Hrvatskoj u razdoblju od tri do šest mjeseci. U liječenju aritmija smo među zemljama gdje ih je najbrže moguće liječiti'', rekao je.

Važnost edukacije pacijenata u liječenju fibrilacije atrija

Fibrilaciju atrija također je jedan od najčešćih uzroka moždanog udara, kazao je predsjednik Radne skupine za aritmije i elektrostimulaciju srca Hrvatskog kardiološko društva Šime Manola. Procjene govore da će moždani udar pogoditi jednu od tri osobe nakon 45. godine života.

''Već 2017. godine radili smo 2 tisuće ablacija, a ove ćemo ih godine imati skoro 4000. To je izvrstan rezultat, a već iduće godine očekujemo tisuću ablacija na milijun stanovnika. Velik dio ablacija otpada na liječenje fibrilacije atrija', rekao je dr. Manola.

Predsjednica Udruge Ritam srca Borka Pezo Nikolić istaknula je važnost edukacije pacijenata i njihovih obitelji u liječenju fibrilacije atrija, što je u skladu sa smjernicama Europskog kardiološkog društva.

''Putem različitih formata, javnozdravstvenih aktivnosti, javnih tribina u različitim gradovima diljem zemlje, naša udruga radi upravo na što većoj distribuciji razumljivih informacija o fibrilaciji atrija. Edukacija samih oboljelih, kao i opće javnosti, mora se razvijati ukorak zajedno sa svim iskoracima u dijagnosticiranju i liječenju'', rekla je Pezo Nikolić.