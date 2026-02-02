Obavijesti

HRS zabranio igračima pričati?

Piše Emirat Asipi,
Zagreb: Prijem rukometaša u Banskim dvorima | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Jedan od rukometaša je nakon službene ceremonije u Banskim dvorima pričao s novinarima, ali ubrzo se pojavila gospođa iz rukometnog saveza i rekla mu je da ne smije davati izjave

Andrej Plenković primio je u ponedjeljak brončane rukometaše u Banskim dvorima. 

Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Iako je u najavi pisalo da će, između ostalih, izjavu dati i kapetan Hrvatske rukometne reprezentacije Ivan Martinović, to se nije dogodilo. Plenković je pozdravio rukometaše, čestitao im na bronci i rekao da se veseli današnjem dočeku na Trgu bana Josipa Jelačića. 

Doček rukometaša | Video: Luka Safundžić/24sata

Jedan od rukometaša je nakon službene ceremonije u Banskim dvorima pričao s novinarima, ali ubrzo se pojavila gospođa iz rukometnog saveza i rekla mu je da ne smije davati izjave i da se toga svi moraju držati. Iz toga proizlazi da je Hrvatski rukometni savez zabranio igračima izjave. 

Poslali smo upit Hrvatskom rukometnom savezu je li igračima zabranjeno davati izjave i ako je, koji je razlog.

Podsjećamo, doček brončanih prvo je bio otkazan nakon što su igrači zahtijevali da na Trgu bana Jelačića pjeva Thompson. Tomašević je objavio da tom zahtjevu nisu mogli udovoljiti jer je Thompsonu zabranjeno pjevati u svim prostorima kojima upravlja Grad, nakon što je na posljednjem koncertu u Areni pjesmu počeo sa 'za dom spremni'.

No u posljednji trenutak u organizaciju dočeka uključila se Vlada i to mimo Grada, koji je rekao da ga iz Vlade nisu tražili suglasnost, koju su morali dobiti, ako organiziraju doček na Trgu. Potvrđeno je da će na dočeku u 18 sati biti i Thompson. 

