Obavijesti

News

OBJAVILI DOKUMENTE

Hrstić tvrdi da nije bilo prijava protiv osječkog psihijatra. A prijavili su ga još 2019. godine?

Piše 24sata, HINA,
Čitanje članka: 2 min
Hrstić tvrdi da nije bilo prijava protiv osječkog psihijatra. A prijavili su ga još 2019. godine?
Osijek: Privođenje osumnjičenog zdravstvenog djelatnika kod istražnog suca | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Uhićenog psihijatra policija sumnjiči za četiri kaznena djela, među kojima su povreda djetetovih prava, bludne radnje, omogućavanje trošenja droga te neovlaštena proizvodnja i promet drogama...

Ministrica zdravstva Irena Hrstić rekla je u srijedu da Ministarstvo zdravstva nije imalo saznanja o prijavama vezanim uz ponašanje uhićenog osječkog psihijatra komentirajući tvrdnje liječnika Stanislava Rogulje da je ranije bezuspješno upozoravao na ponašanje tog svoga kolege.

"Konkretno, u ovom slučaju, Ministarstvo zdravstva nije imalo saznanja, nije bila prijava kod nas. Je li bila prijava na razini zdravstvene ustanove, to treba pitati upravu (bolnice)", izjavila je ministrica Hrstić ovog tjedna upitana za istupe psihijatra Rogulje koji tvrdi da je ranije upozoravao na probleme i ponašanje svoga kolege, osumnjičenog za nekoliko kaznenih djela.

DIRAO MALOLJETNIKE Ministarstvo zdravstva 'pere ruke': 'Nismo imali saznanja o prijavama protiv psihijatra'
Ministarstvo zdravstva 'pere ruke': 'Nismo imali saznanja o prijavama protiv psihijatra'

Pojasnila je i da Ministarstvo uvijek postupa na svaku prispjelu prijavu, neovisno od koga i s koje razine dođe – ili kroz jedinicu za kvalitetu ili kroz izlazak zdravstvene inspekcije na teren. No, u ovom slučaju prijava nije zaprimljena, tvrdi ministrica.

„Ako je postojala prijava na razini zdravstvene ustanove, to je pitanje za upravu KBC-a Osijek. Svaka zdravstvena ustanova ima ustrojenu jedinicu za kvalitetu u kojoj se sve prijave, anonimne ili potpisane, analiziraju prema zadanoj metodologiji. Nadam se da je, ako je takvih prijava bilo, tako postupano i u KBC-u Osijek“, kazala je ministrica Hrstić.

PROGOVORIO JE Liječnik iz Osijeka o uhićenom dječjem psihijatru: 'Svi su sve znali, ali su sustavno šutjeli...'
Liječnik iz Osijeka o uhićenom dječjem psihijatru: 'Svi su sve znali, ali su sustavno šutjeli...'

Na pitanje o otkazu Stanislavu Rogulji, koji navodi da je dobio otkaz nakon što je više puta prijavio uhićenog psihijatra, ali i druge kolege sa Zavoda za dječju i adolescentnu psihijatriju, te o inicijativama građana koji putem društvenih mreža traže njegov povratak na posao, Hrstić je odgovorila da Ministarstvo o tome nema saznanja.

„Nisam upoznata o razlozima otkaza kolegi o kojem govorite i o tome ne mogu davati komentare. To je ciljano pitanje koje treba postaviti zdravstvenoj ustanovi“, odgovorila je Hrstić novinarima ranije ovog tjedna.

SVE ZBOG ZAKONA Psihijatar monstrum iz Osijeka zlostavljao djecu, ali nije dobio otkaz: 'Liječnik je suspendiran'
Psihijatar monstrum iz Osijeka zlostavljao djecu, ali nije dobio otkaz: 'Liječnik je suspendiran'

A kako piše Index, tvrdnja ministrice Hrstić da Ministarstvo nije znalo za prijave protiv uhićenog psihijatra nije točna. Tvrde kako su u posjedu više prijava, većinom anonimnih, koje su upućene Ministarstvu zdravstva u kojima se upozorava na ponašanje psihijatra. U tim prijavama navodi se da psihijatar pokazuje sklonosti prema mladim djevojkama i pacijenticama, upozoravaju na neprimjereno kasne posjete ženskih osoba tijekom njegovih dežurstava.

Index piše i kako je nekoliko anonimnih prijava podneseno je Ministarstvu još 2019. godine, u vrijeme dok je ministar bio Milan Kujundžić. Sve je to u suprotnosti s onim što je rekla ministrica zdravstva.

UŽAS U SLAVONIJI Dječji psihijatar monstrum je zlostavljao djecu i davao im drogu: 'Duboko smo zgroženi'
Dječji psihijatar monstrum je zlostavljao djecu i davao im drogu: 'Duboko smo zgroženi'

Podsjetimo, u ponedjeljak je uhićen 46-godišnji psihijatar iz KBC-a Osijek kojega policija sumnjiči za četiri kaznena djela, među kojima su povreda djetetovih prava, bludne radnje, omogućavanje trošenja droga te neovlaštena proizvodnja i promet drogama, a sud mu je odredio jednomjesečni istražni zatvor.
 

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Bivši muž je probao uzeti dijete Andreji: Dva tjedna prije smrti rekla je da će ih Bajac ubiti...
DETALJI OPTUŽNICE

Bivši muž je probao uzeti dijete Andreji: Dva tjedna prije smrti rekla je da će ih Bajac ubiti...

Optužnica otkriva koliko je znao bivši muž, ali i njegova djevojka. Tu je i povijest problematičnog ponašanja, policijskih intervencija i odnosa između ubojica i bivšeg. Čuli su se sat vremena prije i nakon ubojstva
Blagdanski prometni kolaps. Za vikend se očekuju velike gužve. Policija: 'Isplanirajte putovanje'
PRIJETI KAOS NA CESTAMA

Blagdanski prometni kolaps. Za vikend se očekuju velike gužve. Policija: 'Isplanirajte putovanje'

Također, preporučujemo da se građani neposredno pred putovanje o stanju na graničnim prijelazima informiraju putem službene stranice HAK-a na kojoj se nalaze ažurirane informacije - piše policija
FOTO Rat na ulicama Bruxellesa
KAOS U SJENI PREGOVORA

FOTO Rat na ulicama Bruxellesa

U sjeni dramatičnih pregovora oko financiranja Ukrajine, čelnici EU-a odlučili su odgoditi potpisivanje mega trgovinskog sporazuma s južnoameričkim blokom Mercosur (Brazil, Argentina, Urugvaj i Paragvaj). Glavni razlog je snažan otpor Francuske i Italije, koje su tražile dodatnu zaštitu za svoje poljoprivrednike. Istovremeno, u Bruxellesu su trajali prosvjedi farmera koji su traktorima blokirali ulice, strahujući od nelojalne konkurencije jeftinijih proizvoda iz Južne Amerike. Potpisivanje je odgođeno do siječnja.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025