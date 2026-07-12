Britanska hit serija 'Ubojstvo na meniju' stiže na HRT, glume i naše domaće glumačke zvijezde

Hrvatska radiotelevizija (HRT) u petak, 24. srpnja na Drugome programu Hrvatske televizije (HRT – HTV2) s početkom u 20:15 sati premijerno prikazuje novu britansku hit kriminalističku seriju 'Ubojstvo na meniju'. Napeta i atmosferična priča smještena na prekrasni otok Capri gdje se idiličan mediteranski ambijent isprepliće s nizom zagonetnih ubojstava

Posebnu zanimljivost za domaću publiku predstavlja činjenica da je dio serije sniman u Hrvatskoj (Zagreb, Opatija, Volosko, Labin) a uz međunarodnu glumačku postavu pojavljuju se i hrvatski glumci, među kojima su Dušan Bućan, Enes Vejzović, Bojana Gregorić Vejzović, Aleksandar Cvjetković, Zoran Pribičević..

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Serija vješto spaja napete istrage s pričom o obiteljskim odnosima, gubitku i oporavku, vodi gledatelje u prekrasnu, suncem obasjanu Italiju. Nakon pogibije supruge, londonski inspektor Joe Mottram odlučuje uzeti odmor i posjetiti punca i punicu koji vode popularni restoran na jednom talijanskom otoku, nadajući se da će kći i on ondje pronaći toliko potrebnu utjehu.

Gennaro i Elena, shvativši da njihov zet ne zna kuhati, odluče to brzo ispraviti, no pritom će morati prevladati kulturološke razlike. Joeov je odmor naprasno prekinut kad more izbaci tijelo na obalu, a rođaka njegove pokojne supruge optuže za ubojstvo.

Primoran vratiti se poslu, Joe se udružuje s inspektoricom Larom Sarrancino. Kad krenu istraživati niz tajanstvenih smrti povezanih s obiteljskim zavadama, zabranjenim ljubavima i organiziranim kriminalom, duboko zakopane tajne izbijaju na vidjelo, a njegova se obitelj nađe u opasnosti.

Foto: HRT

U prvoj epizodi radnja prati noć u Napuljskom zaljevu, Matteo i Nico šutke sjede u čamcu i čekaju. Kad vide signal, odvezu se u mrak kako bi pokupili pakete kokaina koji plutaju morem. Iste večeri, viši inspektor Joe Mottram s kćeri Angelicom stiže na otok u posjet puncu i punici, Gennaru i Eleni, koji vode restoran na obali. Obiteljski susret pada u drugi plan nakon što njihovog rođaka optuže za ubojstvo...

Glavne uloge tumače Warren Brown, Phyllis Logan, Beau Gadsdon, Urbano Barberini, Gaia Scodellaro, Marouane Zotti, Pasquale Esposito. Scenarij potpisuje Matt Baker, režiju Jon Jones, a seriju odabrala Vesna Karuza Podgorelec.