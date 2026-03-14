JEDNOGLASNA ODLUKA

HRT upozoren zbog vrijeđanja dostojanstva čovjeka u igri 'Sto na kvadrat'

Piše HINA,
Hrvatska radiotelevizija | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Vijeće za elektroničke medije (VEM) jednoglasno je donijelo odluku o izricanju upozorenja HRT-u zbog vrijeđanja dostojanstva čovjeka u nagradnoj igri 'Sto na kvadrat', održanoj početkom siječnja

Nagradna igra 'Sto na kvadrat' bila je dio projekta '100 glasova u 100 sati za 100 godina', koji je Hrvatski radio organizirao za svoju 100. obljetnicu, a završni dio nagradne igre bilo je natjecanje 22 kandidata koji su 3. siječnja, unatoč hladnoći, za pobjedu morali gotovo neprestano satima imati prislonjen dlan na plastičnoj kupoli u zagrebačkoj Bogovićevoj ulici.

- Pravila su bila jasna, natjecatelji su ruku morali držati ravno, dakle bez savijanja u laktu, a svaka dva sata imali su pauzu od 10 minuta - izvijestio je HRT na svojim mrežnim stranicama o igri o kojoj se izvještavalo i u radijskom prijenosu. 

Nakon punih 14 sati držanja ruke na plastičnoj kupoli, diskvalifikacija ili odustajanja drugih kandidata, pobjedu je odnijela Andrijana Pocrnić osvojivši 10.000 eura kao nagradu HRT-a.

- Ljudi uporno drže ruku na ovoj hladnoj zimskoj posebnoj kugli. Mi zaista navijamo za sve jer to nije lako. Sad je već stvarno pitanje motivacije tko je zbog čega odlučio ostati do kraja. Jako je hladno, nije lako niti šetati po ovoj hladnoći, a kamoli stajati na mjestu - rekla je tijekom natjecanja glavna urednica Hrvatskog radija Eliana Čandrlić Glibota.

Vrijeđala kolege misleći da je mikrofon ugašen. HRT: Žao joj je, nazvala ih je da se ispriča

Takva nagradna igra izazvala je niz kritika u javnosti, uključivši i usporedbu s natjecanjem u filmu "Konje ubijaju, zar ne?" redatelja Sydneya Pollacka iz 1969. gdje se nagrada osvaja nakon okrutnog, iscrpljujućeg i iznimno ponižavajućeg plesnog maratona kakvi su se održavali tijekom Velike depresije u SAD-u tijekom 1930-ih. 

VEM kao hrvatski medijski regulator krajem siječnja zaprimio je pritužbu zbog programskog sadržaja emitiranog povodom obilježavanja rođendana HRT-a, u kojem su "sudionici socijalno ranjive osobe bili izloženi ponižavajućim, neetičnim i potencijalno opasnim uvjetima".

Pobijedila u Zagrebu u 'teškoj' nagradnoj igri: Stajala je 14 sati na zimi da sinu osigura fakultet

Nakon zaprimljenog očitovanja HRT-a, VEM je jednoglasno donio odluku da se zbog kršenja odredbi Zakona o elektroničkim medijima (ZEM) i Zakona o HRT-u izriče upozorenje HRT-u.

Ušao u povijest: Hrvatski radio je srušio Guinnessov rekord!

VEM je utvrdio kršenje odredbe ZEM-a po kojoj u audiovizualnim medijskim uslugama i radijskim programima te sadržajima elektroničkih publikacija "nije dopušteno objavljivati priloge koji vrijeđaju dostojanstvo čovjeka", odnosno odredbe Zakona o HRT-u po kojoj je javni medijski servis "dužan poštivati privatnost, dostojanstvo, ugled i čast čovjeka i temeljna prava i slobode drugih, a osobito djece i mladih, kao i starijih i nemoćnih osoba".

