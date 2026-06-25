Hrvat iz Venezuele za 24sata: 'Teško mi je gledati jezive scene potresa, tamo mi je obitelj...'

Teško mi je kada vidim sve ove scene nakon potresa, jer znam da će ovo Venezuelu baciti još više unazad i da će u narednom periodu biti jako teško, rekao je za 24sata Josip Hrgetić, poduzetnik i povratnik iz Venezuele.

Podsjetimo, u dva potresa magnitude 7,2 i 7,5 koji su u srijedu pogodili Venezuelu poginule su najmanje 32 osobe a više od 700 je ozlijeđenih, rekla je u četvrtak privremena predsjednica Delcy Rodriguez koja je proglasila izvanredno stanje.

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Pokretanje videa... VIDEO Potres u Venezueli | Video: 24sata/Reuters

- Pratim situaciju od početka. Čuo sam se s prijateljima, obitelji, sada kada imate te društvene mreže puno je lakše stupiti u kontakt. Od kada je došla vijest od potresu do sada čuo sam se s oko 200 ljudi - ispričao nam je Hrgetić.

On je trenutačno u Zagrebu, a kako kaže misli da tamošnji ljudi zapravo nisu ni svjesni katastrofe koja ih je zadesila.

- Ja poznam te zgrade koje su pale, to su velike zgrade. Užasno, vi zapravo nikada ne očekujete potres, kako mi ljudi pričaju krenula je utakmica naših susjeda iz Brazila i u četvrtoj minuti dođe potres. Sva sreća pa je jučer bio praznik i nitko nije radio, a ceste su bile prazne - govori nam ovaj venezuelanski Hrvat.

Kako kaže tamo se rodio, tamo mu je dio obitelji, prijatelja i jako mu je teško gledati scene koje dolaze.

- Koliko sam čitao to je najveći potres u našoj povijesti. Glavni aerodrom nam je uništen, teško će bilo tko od nas u narednim danima uspiti doći do Venezuele. Ja sam tamo planirao ići u rujnu, vidjet ćemo što će se dalje događati, pratimo situaciju - rekao nam je Hrgetić.

Potres magnitude 7,2 pogodio je područje 160 km zapadno od Caracasa, a manje od minute kasnije uslijedio je potres magnitude 7,5, prema Američkom geološkom zavodu (USGS).