U SARAJEVU

Hrvat kojeg su oteli u Maliju, sretno i sigurno stigao kući

Hrvat kojeg su oteli u Maliju, sretno i sigurno stigao kući
Otela ga je džihadistička skupina Jama'at Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin JNIM, ogranak Al-Kaide koja ratuje u Maliju

Zadovoljstvo nam je potvrditi da je hrvatski državljanin koji je bio zatočen u Maliju pušten na slobodu i stigao kući, u Sarajevo, objelodanio je ministar Grlić Radman. Zahvalio je i ministru vanjskih poslova BiH, Dinu Konakoviću i svim djelatnicima ministarstva vanjskih i europskih poslova te veleposlanstvima RH u Alžiru, Rimu i Berlinu.

Ministar je upozorio sve koji planiraju putovanja u nesigurne države da se pridržavaju preporuka Ministarstva vanjskih i europskih poslova.

Podsjećamo, obitelj nestalog državljanina RH zamolila je pomoć hrvatske službe vanjskih poslova 8. rujna 2025. godine.  U prvom obraćanju Ministarstvu vanjskih i europskih poslova (MVEP) obitelj hrvatskog državljanina je navela kako su on i njegov prijatelj nestali na području Malija, odnosno da s njima ne mogu stupiti u kontakt od 5. rujna 2025.

MEDIJI: Avanturisti iz BiH oteti u Maliju su konačno na slobodi. Jedan ima hrvatsku putovnicu
Avanturisti iz BiH oteti u Maliju su konačno na slobodi. Jedan ima hrvatsku putovnicu

Odmah po saznanju za događaj Ministarstvo je započelo s aktivnostima kako bi se utvrdila lokacija hrvatskog državljanina i sve okolnosti konkretnog slučaja. MVEP kao i veleposlanstva Republike Hrvatske u Alžiru i Talijanskoj Republici zamolila su informaciju nadležnih tijela Republike Mali.

Otela ga je džihadistička skupina Jama'at Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin JNIM, ogranak Al-Kaide koja ratuje u Maliju.

