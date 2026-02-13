Hrvatica osvojila 80.000 eura: 'Ovo mi je prvi uplaćeni listić u životu. Uopće se nisam nadala'

Ovoga tjedna u Zagrebu je svoj dobitak preuzela sretnica iz Bjelovara koja je u igri Sve ili Ništa osvojila Jackpot u iznosu od 80.000 eura. Ono što ovu priču čini još posebnijom jest činjenica da je riječ o njezinoj prvoj uplati listića u životu.

Dobitnica priznaje kako do tada nikada nije igrala niti jednu igru Hrvatske Lutrije, a za Sve ili Ništa odlučila se sasvim spontano. Brojeve je zaokružila nasumično, ne sluteći da će joj upravo takav odabir donijeti Jackpot – pogodila je ništa, odnosno niti jedan od njezinih brojeva nije izvučen, što joj je donijelo najveći dobitak.

Trenutak kada je putem aplikacije saznala da je upravo ona dobitnica Jackpota bio je, kako kaže, pravi šok. Vijest je odmah podijelila s članovima obitelji, s kojima i dalje dijeli nevjericu.

- Dobitak me potpuno zatekao. Uopće mu se nisam nadala, tako da trenutačno nemam nikakve konkretne planove na što ću iskoristiti osvojeni iznos - iskreno je priznala Bjelovarčanka koja je već šesta dobitnica Jackpota u igri Sve ili Ništa ove godine.

