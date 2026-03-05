Hrvati lete kući iz ratne zone, polazak je kasnio sat i pol

Zrakoplov Croatia Airlinesa, koji u Zagreb stiže preko Herakliona u Grčkoj, poletio je iz Dubaija oko 19.51 sati po lokalnom vremenu, gotovo sat i pol od planiranog. U glavni grad trebao je sletjeti oko 23.40 sati po Hrvatskom vremenu, no s obzirom na kašnjenje, sve je prolongirano.

Prema aktualnim podacima sustava Flightradar, zrakopov s ukupno 149 mjesta u trenutku pisanja teksta nalazio se na nebu iznad Saudijske Arabije. Bio je jedan od desetina tog trenutka u zraku koji su letjeli prema europskim zemljama.

Uz navedeni let Croatia Airlinesa za najranjivije skupine, spremaju se i dva charter leta lokalnih zrakoplovnih prijevoznika Fly Dubai na relaciji Dubai – Zagreb. Kapacitet im je 300 mjesta, a u Zagreb bi trebali sletjeti u ranim jutarnjim satima.

Inače, u suradnji s austrijskim vlastima osigurano je i 30 mjesta za hrvatske državljane na letu iz Rijada za Beč u četvrtak.

- Ministarstvo vanjskih poslova ujedno moli sve hrvatske državljane koji su se prijavili za mjesto na repatrijacijskom letu, a u međuvremenu su osigurali povratak komercijalnim letom ili na drugi način, da o tome bez odgode obavijeste nadležno hrvatsko veleposlanstvo ili konzulat kako bi se oslobođena mjesta mogla dodijeliti drugim hrvatskim državljanima - navode na stranicama MVEP-a.



Vlada Republike Hrvatske i Ministarstvo vanjskih i europskih poslova u stalnom su kontaktu s domaćim, lokalnim i međunarodnim zrakoplovnim prijevoznicima te kontinuirano rade na osiguranju dodatnih mogućnosti repatrijacije hrvatskih državljana, u skladu sa sig

Kontakti:

UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI

Generalni konzulat Republike Hrvatske u Dubaiju



NAPOMENA: Hrvatski državljani koji se trenutačno nalaze u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i zainteresirani su za evakuaciju najavljenim letovima pozivaju se da se žurno jave na adresu: registar.dubai@mvep.hr te dostave sljedeće podatke za sebe i članove obitelji s kojima namjeravaju putovati:

ime i prezime

datum i mjesto rođenja

broj putovnice

datum isteka putovnice

broj mobilnog telefona

trenutačnu lokaciju (grad/emirat)



Dežurni telefon: +971 50 905 5980

Telefon: +971 4 701 8300

E-mail: croconsulate.dubai@mvep.hr



KATAR I OMAN

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Državi Katar

Telefon: +974 3311 1526

E-mail: croemb.doha@mvep.hr



BAHREIN I KUVAJT

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Državi Kuvajt

Telefon: +965 253 88 705

E-mail: croemb.kuwait@mvep.hr



SAUDIJSKA ARABIJA, JORDAN, LIBANON I SIRIJA

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Arapskoj Republici Egipat (Kairo)

Dežurni telefon: +20 128 140 0344

Telefon: +20 2 2738 3155

E-mail: crocons.cairo@mvep.hr

E-mail: croemb.cairo@mvep.hr



IRAK

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Republici Irak (Bagdad) Dežurni telefoni: +9647866880080, +9647866880081

E-mail: crobagdad@mvep.hr



IRAN

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Islamskoj Republici Iran (Teheran)

Telefon: +98 21 22705090

E-mail: iran@mvep.hr



IZRAEL

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Državi Izrael (Tel Aviv)

Telefon: +972 (0) 3 640 3000

E-mail: croemb.israel@mvep.hr



TURSKA

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Republici Turskoj (Ankara) Dežurni telefon: +90 533 303 4882

E-mail: ankara@mvep.hr



CIPAR

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Helenskoj Republici (Atena) Dežurni telefon: +30 693 657 2421

E-mail: crocons.athens@mvep.hr

