Uz navedeni let Croatia Airlinesa, spremaju se i dva charter leta lokalnih zrakoplovnih prijevoznika Fly Dubai na relaciji Dubai – Zagreb. Kapacitet im je 300 mjesta, a u Zagreb bi trebali sletjeti u ranim jutarnjim satima
Hrvati lete kući iz ratne zone, polazak je kasnio sat i pol
Zrakoplov Croatia Airlinesa, koji u Zagreb stiže preko Herakliona u Grčkoj, poletio je iz Dubaija oko 19.51 sati po lokalnom vremenu, gotovo sat i pol od planiranog. U glavni grad trebao je sletjeti oko 23.40 sati po Hrvatskom vremenu, no s obzirom na kašnjenje, sve je prolongirano.
Prema aktualnim podacima sustava Flightradar, zrakopov s ukupno 149 mjesta u trenutku pisanja teksta nalazio se na nebu iznad Saudijske Arabije. Bio je jedan od desetina tog trenutka u zraku koji su letjeli prema europskim zemljama.
Inače, u suradnji s austrijskim vlastima osigurano je i 30 mjesta za hrvatske državljane na letu iz Rijada za Beč u četvrtak.
- Ministarstvo vanjskih poslova ujedno moli sve hrvatske državljane koji su se prijavili za mjesto na repatrijacijskom letu, a u međuvremenu su osigurali povratak komercijalnim letom ili na drugi način, da o tome bez odgode obavijeste nadležno hrvatsko veleposlanstvo ili konzulat kako bi se oslobođena mjesta mogla dodijeliti drugim hrvatskim državljanima - navode na stranicama MVEP-a.
Vlada Republike Hrvatske i Ministarstvo vanjskih i europskih poslova u stalnom su kontaktu s domaćim, lokalnim i međunarodnim zrakoplovnim prijevoznicima te kontinuirano rade na osiguranju dodatnih mogućnosti repatrijacije hrvatskih državljana, u skladu sa sig
Kontakti:
UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI
Generalni konzulat Republike Hrvatske u Dubaiju
NAPOMENA: Hrvatski državljani koji se trenutačno nalaze u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i zainteresirani su za evakuaciju najavljenim letovima pozivaju se da se žurno jave na adresu: registar.dubai@mvep.hr te dostave sljedeće podatke za sebe i članove obitelji s kojima namjeravaju putovati:
ime i prezime
datum i mjesto rođenja
broj putovnice
datum isteka putovnice
broj mobilnog telefona
trenutačnu lokaciju (grad/emirat)
Dežurni telefon: +971 50 905 5980
Telefon: +971 4 701 8300
E-mail: croconsulate.dubai@mvep.hr
KATAR I OMAN
Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Državi Katar
Telefon: +974 3311 1526
E-mail: croemb.doha@mvep.hr
BAHREIN I KUVAJT
Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Državi Kuvajt
Telefon: +965 253 88 705
E-mail: croemb.kuwait@mvep.hr
SAUDIJSKA ARABIJA, JORDAN, LIBANON I SIRIJA
Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Arapskoj Republici Egipat (Kairo)
Dežurni telefon: +20 128 140 0344
Telefon: +20 2 2738 3155
E-mail: crocons.cairo@mvep.hr
E-mail: croemb.cairo@mvep.hr
IRAK
Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Republici Irak (Bagdad) Dežurni telefoni: +9647866880080, +9647866880081
E-mail: crobagdad@mvep.hr
IRAN
Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Islamskoj Republici Iran (Teheran)
Telefon: +98 21 22705090
E-mail: iran@mvep.hr
IZRAEL
Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Državi Izrael (Tel Aviv)
Telefon: +972 (0) 3 640 3000
E-mail: croemb.israel@mvep.hr
TURSKA
Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Republici Turskoj (Ankara) Dežurni telefon: +90 533 303 4882
E-mail: ankara@mvep.hr
CIPAR
Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Helenskoj Republici (Atena) Dežurni telefon: +30 693 657 2421
E-mail: crocons.athens@mvep.hr
