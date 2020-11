'Hrvati u BiH su najugroženiji'

Kardinal Vinko Puljić ponovo je upozorio kako je hrvatski narod u Bosni i Hercegovini u neravnopravnom položaju jer mu drugi nameću predstavnike u tijelima vlasti

<p>Govoreći na otvaranju redovitog zasijedanja Biskupske konferencije BiH u Sarajevu, kardinal <strong>Vinko Puljić</strong> je podsjetio kako se uskoro navršava 25 godina od potpisivanja Daytonskog sporazuma koji je nametnuo brojne nepravde na koje je Crkva odmah upozorila tražeći njihovo ispravljanje, no to se nikada nije dogodilo.</p><p>Istaknuo je kako se to posebice odnosi na potrebu uspostave jednakih prava za svakog čovjeka u svakom dijelu BiH, kao i na nepostojanje stvarne jednakopravnosti tri konstitutivna naroda.</p><h2>'Član Predsjedništva BiH osoba koja nije izabrana većinom hrvatskih glasova'</h2><p>Posebno je pogođen najmalobrojniji hrvatski narod u BiH, koji nije jednakopravan ni na državnoj, a ni na entitetskim razinama, osobito u entitetu RS, istaknuo je Puljić.</p><p>"Godinama je kamen spoticanja činjenica da je član Predsjedništva BiH osoba koja nije izabrana većinom hrvatskih glasova, što je uistinu nepravedno i ne može biti prihvatljivo", rekao je Puljić.</p><p>"U isto vrijeme treba reći da bi se član Predsjedništva u ime hrvatskog naroda u BiH morao zauzimati za sve Hrvate na cijelom teritoriju BiH, a osobito tamo gdje im je najteže. Umjesto toga bili smo svjedoci da osoba na toj službi, iako je izabrana većinom hrvatskih glasova, nikada ili gotovo nikada ne diže glas u zaštitu Hrvata u polovini BiH, gdje im prijeti potpuni nestanak“, kazao je kardinal Puljić, kako ga citira Katolička tiskovna agencija BK BiH.</p><h2>HDZ u BiH ne obraća pozornost na stanje u kojemu su Hrvati u Republici Srpskoj</h2><p>Vrhbosanski je nadbiskup tako aludirao na činjenicu da je <strong>Željko Komšić</strong> sada član Predsjedništva BiH, a da za njega nisu glasali Hrvati, ali je podsjetio i na to da je prije njega članom državnog vrha bio predsjednik HDZ BiH<strong> Dragan Čović</strong>, koji je tijekom mandata izbjegavao problematizirati položaj malobrojnih preostalih Hrvata u RS.</p><p>Kardinal Puljić je na zasijedanju BK BiH kritizirao vlasti u njegovoj zemlji i zbog činjenice da se neprestano odgađa rješavanje problema povrata oduzete crkvene imovine, a upozorio je i na rastući i neprihvatljivi problem obiteljskog nasilja.</p><p>"Ne možemo ostati nijemi pred pojavom agresivnog ponašanja pojedinaca u obitelji, na ulici i školi, ali i negativnog utjecaja u pojedinim medijima na tom planu. Uzroci te agresivnosti su brojni, ali se ne pristupa dovoljno ozbiljno i temeljito rješavanju ni maloljetničke delikvencije niti agresivnosti rječju, nasilnim djelima pa čak i oružjem“, kazao je kardinal Puljić.</p><p>On je izrazio zabrinutost nemoralom u javnosti „koji sve više dobiva pravo javnosti kao nešto normalno, posebno kada je riječ o nasilju prema ženama ili djeci“.</p>